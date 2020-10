El concurs de pintura ràpida manté la participació tot i el coronavirus

La pintura fou ahir protagonista a Berga gràcies al Concurs de Pintura Ràpida de Tardor, on participaren 21 artistes, el mateix nombre que l'any passat, per bé que es presentaren 20 obres. Es va donar continuïtat a la categoria dedicada al convent de Sant Francesc i al seu voltant, i també al del carrer Major, on es van pintar les propostes. Els guanyadors foren Maria Josep Escuder, Joan Tauleria i Joan Vila Arimany, i Aida Mauri (premi Convent Sant Francesc). Les pintures s'exposaran del 5 d'octubre al 3 de novembre als locals del circuit Art Major i altres aparadors de la zona del carrer Major.