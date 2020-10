Llums i rostres en la recuperació de les víctimes de la violència masclista

On hi ha hagut foc, hi queden cendres. I no sempre són fàcils d'eliminar, com tampoc no ho és ressorgir-ne. Costa ser conscient de tot allò que comporta un procés de recuperació d'una víctima de la violència masclista, no és gens fàcil de visualitzar. Precisament per tot això, un grup de 12 dones, 6 víctimes i 6 fotògrafes, d'Igualada i de Saragossa, s'han convertit en parelles artístiques per engendrar el Projecte Cendres. Es tracta d'una exposició fotogràfica que cerca visibilitzar aquesta recuperació i les cicatrius de després d'haver patit violència masclista, i que es podrà veure a la galeria del grup Verdaguer 7 al carrer Major de Berga fins al 25 d'octubre.

Les condicions epidemiològiques i les restriccions sanitàries, així com la curta capacitat del local, van obligar que, divendres a la tarda, la presentació es fes en petit format. Arribades d'Igualada, dues de les protagonistes van compartir una estona amb organitzadors i visitants, al capdavant d'una mostra que, després de tres exposicions, s'estrenava fora de l'Anoia. Una de les víctimes, Cristina Ribera, va explicar que el projecte busca «visibilitzar el procés de recuperació i de reflotar de les cendres», i d'altra banda mostrar que «les violències venien de persones properes, que en teoria ens estimaven, i que no eren com altres històries que ens havien explicat» i, finalment, que sorgeix de «la necessitat de curar les ferides».

La mostra està configurada per prop d'una cinquantena d'obres, repartides en 6 grups diferents, un per cada cas, i cadascuna sota la particular mirada i des de la sensibilitat única de cada una de les fotògrafes. «Cal agafar consciència que s'ha de ser valent, si ho ets te'n surts», explica un dels membres del grup V7, Pep Puig, que defensa que l'exposició transmet que, «per molt malament que ho vegis, te n'acabes sortint, fins i tot potser més bé de com estaves abans. És una cosa que està bé que es demostri visualment», argumenta. El portaveu considera que l'art és una eina «que serveix gairebé per a tot»: «Les coses s'han de mirar amb uns altres ulls; si et mires aquest tema des del vessant artístic, potser el veus més clar i entenedor».

Puig explica que un jove de Berga els va proposar portar la mostra a la galeria, i ho van tenir molt clar: «Les fotografies estan molt bé i de seguida vam veure que valia la pena». A partir d'aquí, els membres del grup van muntar l'exposició i, per bé que «va costar encabir-ho tot» en l'espai limitat de la seva galeria, van respectar les directrius de les protagonistes.

Després de 5 anys exposant al bar la Duana, els membres de V7 ja fa més d'un any i mig que ho segueixen fent al local del carrer Major. Aquesta, però, és la primera mostra fotogràfica que han instal·lat en el nou espai. A més, la violència masclista i el vessant més social «encara no s'havia tocat», diu Puig: «Quan ens ho van proposar vam pensar que sí que l'havíem de portar aquí, la gent l'ha de veure». El responsable destaca que estan oberts a «qualsevol iniciativa» i que, tot i que «a Berga la cosa està una mica aturada» i han hagut d'ajornar algunes exposicions programades a causa del coronavirus, ja tenen el calendari d'exposicions ple pràcticament fins a mitjan 2021. «Hi ha molta feina i molt sacrifici per amor a l'art, però ens agrada», apunta.

La mostra es podrà veure dijous, divendres i dissabtes de 6 a 8 del vespre, també els dissabtes al matí, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i, si cal, amb horaris a convenir.