La Plataforma Anti Incineradora de Cercs demostra força tallant la C-16

La Plataforma Anti Incineradora de Cercs ha protestat aquest diumenge contra el projecte a l'antiga central tèrmica tallant la carretera C-16. Prop de 200 persones hi han participat en la cruïlla amb la carretera que va a Sant Corneli, just davant de la central, des de 2/4 de 5 de la tarda fins passats 2/4 de 7.

Amb crits de "Què volem? Aire net" i "Calderer, dimissió", en referència a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, els manifestants han realitzat talls intermitents de 20 minuts, amb obertures de 5 minuts, que han comptat amb el suport dels Mossos d'Esquadra.

«Un tall d'aquestes característiques serveix per a fer-nos visibles. Estem fent accions legals, parlant amb els grups parlamentaris per una moratòria... i així i tot veiem que aquest projecte encara té punts per ser viable», ha defensat Martina Marcet, una de les portaveus de la PAIC. «Quina mobilització més evident i amb més ressò es pot fer aquí que un tall?», diu.

Des de la plataforma estan «contents amb la resposta», especialment si es té en compte de què es tractava de la primera mobilització «i les circumstàncies de tallar en diumenge a la tarda». «No hi ha hagut cap incident, cap problema», explica Marcet, assegurant que «tot i algunes queixes, hi ha hagut molt suport i bona resposta dels conductors». El tall volia reivindicar que «s'ha comunicat que el projecte s'atura, però no tenim cap document que ho defensi» i que «la qüestió urbanística tampoc s'està resolent, segueix en mans de l'alcalde».

La concentració ha coincidit en una setmana en la qual la PAIC ha denunciat als Mossos que s'estan realitzant obres sense llicència. «Ens han dit que s'està retirant una bastida, però no es correspon a les imatges. S'estan fent treballs més enllà de la legalitat», defensa la portaveu.

Des de la PAIC adverteixen que aquest tall «és el començament, el primer pas». «Si no aconseguim els objectius, que s'aprovi la moratòria, que s'aturi el projecte i que es desmantelli, seguirem fent accions», explica la responsable.

A la concentració hi ha hagut gels hidroalcohòlics, la gent portava mascareta i es demanava als participants que cada pancarta la portessin sempre les mateixes persones, a poder ser unitats familiars, com a mesures contra la propagació del coronavirus. Tampoc s'han donat fulletons ni cap altre material, sinó que s'han utilitzat codis QR.

Demanen que no hi hagi incineradores en un futur

Des de la plataforma alerten que el projecte de fer-hi una planta incineradora de residus industrials "no està enterrat". Aquest agost, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar que la Generalitat tombava el projecte de construir la planta incineradora per "incompatibilitat urbanística". Segons Sergi Gavaldà, membre de la plataforma, "s'ha aturat per un tema de permisos urbanístics i l'empresa promotora ja ha dit que hi treballaran per solucionar-ho". És per això que demanen que el Govern desenvolupi la moratòria aprovada al Parlament per evitar que projectes com aquest puguin ser una realitat a Catalunya.

També reclamen que es desmantelli l'antiga central tèrmica i que hi hagi un nou model de comarca, basat en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.



La comprensió dels conductors i el dret a protesta

"Ho sentim però és pel bé de tots", es disculpava un dels participants que duia un megàfon mentre es donava pas alternatiu als conductors. Alguns no abaixaven ni el vidre però d'altres, malgrat desconèixer la situació, s'han resignat apel·lant el dret a manifestar-se. Així ho ha dit en Pedro, que tornava de passar el dia. "Ja m'han informat i estic amb ells perquè és una bona casa per al poble i evitar la contaminació; tothom té dret a protestar i penso que és bo que no ho posin a la comarca", ha dit.

Una opinió similar és la que ha donat la Irene, una altra conductora procedent de Barcelona. "Ens hem trobat el tall i paciència, cal protestar i també cal respectar els temps", ha afirmat. També hi havia conductors que expressaven el seu suport aplaudint els manifestants i fent sonar el clàxon.

Des de la plataforma han fet una valoració molt positiva de la iniciativa i ja han anunciat que n'hi hauran més.