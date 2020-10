Berga adjudica obres de millora al polígon de la Valldan per valor d'1 milió d'euros

L'Ajuntament de Berga ha adjudicat obres de millora del polígon de la Vallan per valor d'1 milió d'euros, l'actuació de més envergadura econòmica que s'hi durà a terme en aquest segle i una de les més des que es va construir a la dècada dels 70 del segle XX. L'obra s'ha dividit en tres fases i cadascuna s'ha adjudicat a empreses diferents.

Les obres han començar per la fase principal del projecte, la reurbanització del carrer de Garreta. El projecte preveu renovar completament un tram d'uns 500 metres des de l'entrada a la carretera de Solsona fins a l'encreuament amb el camí de Can Ballús, que ja s'ha reurbanitzat. Els treballs consisitiran en la renovació del paviment, les voreres, l'aparcament (que passarà a ser en línia, a banda i banda del vial), l'enjardinament i l'arbrat. També es farà la canalització del tub de fibra òptica i s'adequarà un vial per a vianants i bicicletes. Fonts municipals han indicat que «tot plegat significarà una millora profunda del tram d'entrada i més utilitzat del polígon». Aquesta fase s'ha adjudicat per 526.350 euros (IVA inclòs). El termini màxim d'execució previst és de 5 mesos i l'empresa encarregada de dur a terme els treballs és Asfaltos Barcino SL.

La segona gran actuació és la reurbanització del carrer Germans Farguell. Aquí s'actuarà en un tram d'uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. Es renovarà el paviment, les voreres, l'enjardinament i s'habilitaran més places d'aparcament. Els treballs han estat adjudicats a l'empresa Pasquina SA per un import de 278.300 euros (Iva inclòs) i tenen un termini d'execució de 4 mesos. Fonts municipals han indicat que aquests treballs començaran en els propers dies.

La tercera fase inclou la sectorització de la xarxa d'aigua potable del polígon, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta a 80 ºC des de la central de biomassa i la instal·lació d'un nou panell informatiu. S'ha adjudicat a l'empresa Bover Gutiérrez S.L. per un import de 175.450 € (IVA inclòs) i tenen un termini d'execució previst de 3 mesos.

La realització d'aquestes obres implicarà alteracions de trànsit «i algunes incidències en serveis com ara l'aigua potable, que s'aniran senyalitzant i comunicant amb antelació» hna indicat fonts municipals.

Aquestes obres formen part del projecte que va obtenir una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació en el programa complementari de modernització de polígons de la demarcació.

Al seu dia, la proposta berguedana va ser escollida entre les cinc millors de la demarcació juntament amb projectes de millora per a polígons industrials de Mataró, Igualada, Sabadell i Rubí dins d'un programa del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019