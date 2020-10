«M'agraden molt els contes que faig, i amb les xarxes puc arribar a molta més gent»

Dentista per vocació i escriptora, dibuixant i contacontes per hobby. Rosa Massaguer i Robert (Berga, 1992) va decidir dedicar-se al món de les dents, però ja fa cinc anys que edita llibres de contes il·lustrats per als més petits de la casa. Ara ha fet un pas més i, a través d' El planeta vermell, ha tret el cap per la finestra de YouTube amb les històries del llibre Un conte per a cada nit, en català, castellà, anglès i llengua de signes i, a més, també amb contes relacionats amb la salut bucodental.



Com s'aconsegueix que els nens es rentin les dents?

No depèn del nen, depèn dels pares, i tampoc del nivell cultural i econòmic que tinguin. Si els pares són constants i li recorden cada dia, no farà càries o altres problemes. També influeix molt la dieta, els sucres no són només els caramels. El que provoca càries són els hidrats de carboni refinats i la fruita. El més barat és el que va pitjor per a la salut.

Qui hi ha de posar més, pares o escola?

Tothom. Si de petit t'ensenyen l'hàbit, pots no tenir problemes de gran. No és genètica. Després de dinar, a les escoles hi haurien d'estar més a sobre. A casa, si veuen que els pares ho fan, ells també ho faran. Ho agrairà tota la vida.

No s'ha millorat?

Pel que fa a dieta sí, però falten moltes coses, sobretot de com raspallar bé les dents i quin tipus de pasta de dents s'ha de fer servir. A l'escola podrien dedicar algunes hores a salut en general.

Dentista... vocacional?

Mai hauria dit que seria dentista. Sempre m'havia agradat dibuixar. Fins al darrer moment vaig tenir dubtes, però ara m'agrada molt. Et sents realitzat perquè ajudes, cures. També hi ha coses que he estudiat que les hauria de saber tothom, falta informació.

Dibuixar i escriure, d'on li ve?

Dibuixar m'ha agradat sempre. Explicava contes als nens i els vaig anar recopilant, i així va sorgir el primer llibre. Inventar els contes no em costa gens, però publicar porta molta feina.

Com idees el projecte d' El planeta vermell?

Durant el confinament unes amigues em van dir que hauria de gravar els contes, que amb el confinament els nens s'ho mirarien, però no pensava que portés tanta feina? Però avui arribes a tothom a través de les xarxes.

Què és El planeta vermell?

Representa una boca, i cada dos diumenges el conte del canal està relacionat amb les dents.

Quin és l'objectiu?

Que els contes arribin a més gent i millorar la salut oral en els nens. Un canal només de dents pot ser avorrit. Vull que sigui un canal per als nens a qui els agradin els contes, però també per als pares, que hi puguin aprendre coses. També vull que perdin la por d'anar al dentista, ja que és molt difícil tractar amb nens i cal paciència. Si una tarda només tens nens, et pots tirar per la finestra...

I guanyar-hi calés?

No espero res. Tiro la pedra i a veure què passa. Amb els diners que guanyo, pago el llibre següent. Ara els he gastat per gravar els contes. Com que és un hobby, si puc seguir, ho seguiré fent. Guanyar diners no ho crec, és molt complicat. Si arribo a gent i els agraden els contes, ja estic contenta i feliç.

El teu públic és local?

Ara sí, però m'agraden molt els contes que faig, i amb les xarxes puc arribar a molta més gent.

És un món complicat.

Soc dentista de professió i he triat això com a hobby. Has de ser molt i molt bo per guanyar-te la vida com a artista.

Té pensat algun nou projecte?

Tinc contes fins al juny del 2021. Si funciona, i si a la gent li interessa, seguiré amb El planeta vermell. Si no funciona, al juny publicaré igualment un altre llibre de contes.