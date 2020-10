La Plataforma Antiincineradora de Cercs demostra força tallant la C-16

La Plataforma Antiincineradora de Cercs va protestar ahir diumenge contra el projecte a l'antiga central tèrmica tallant la carretera C-16. Prop de 200 persones hi van participar en la cruïlla amb la car-retera que va a Sant Corneli, just davant de la central, des de 2/4 de 5 de la tarda fins passats 2/4 de 7, i van provocar algunes retencions.

Amb crits de «Què volem? Aire net» i «Calderer, dimissió», en referència a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, els manifestants van fer talls intermitents de 20 minuts, amb obertures de 5 minuts, amb el suport dels Mossos.

«Un tall d'aquestes característiques serveix per fer-nos visibles. Estem fent accions legals, parlant amb els grups parlamentaris per una moratòria? i així i tot veiem que aquest projecte encara té punts per ser viable», defensava Martina Marcet, una de les portaveus de la PAIC. «Quina mobilització més evident i amb més ressò es pot fer aquí que un tall?», diu.

Des de la plataforma es mostraren «contents amb la resposta», especialment si es té en compte que es tractava de la primera mobilització «i les circumstàncies de tallar en diumenge a la tarda». «No hi ha hagut cap incident, cap problema», explicava Marcet, i va assegurar que, «tot i algunes queixes, hi ha hagut molt suport i bona resposta dels conductors». El tall volia reivindicar que «s'ha comunicat que el projecte s'atura, però no tenim cap document que ho defensi» i que «la qüestió urbanística tampoc s'està resolent, segueix en mans de l'alcalde».

La concentració va coincidir en una setmana en la qual la PAIC havia denunciat als Mossos que s'estan realitzant obres sense llicència. «Ens han dit que s'està retirant una bastida, però no es cor-respon a les imatges. S'estan fent treballs més enllà de la legalitat», defensa la portaveu.

Des de la PAIC adverteixen que aquest tall «és el començament, el primer pas». «Si no aconseguim els objectius, que s'aprovi la moratòria, que s'aturi el projecte i que es desmantelli, seguirem fent accions», explica la responsable.

A la concentració hi havia gel hidroalcohòlic, la gent portava mascareta i es demanava als participants que cada pancarta la portessin sempre les mateixes persones, preferiblement per unitats familiars, com a mesures contra la propagació del coronavirus. Tampoc no es van donar fullets ni cap altre material, sinó que es van utilitzar codis QR.