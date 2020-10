La proposta de medalla d'or a la festa de l'Ametlla enfronta el govern i l'oposició de Puig-reig

La proposta del grup de Junts per Catalunya que l'Ajuntament de Puig-reig atorgui a l'Associació Cultural de l'Ametlla de Merola la medalla d'or, en reconeixement del fet que la Generalitat hagi inclòs dins del Catàleg del Patrimoni Festiu la festa major de la colònia que organitza l'entitat, va enfrontar, anit, l'oposició, amb 5 regidors, i el govern d'ERC que té majoria absoluta, 6 regidors. L'executiu va votar en contra de la proposta de l'oposició. Tanmateix, l'alcalde, Josep Maria Altarriba, es va comprometre a estudiar-ho i parlar-ne al proper ple.

En el ple d'ahir, el grup municipal a l'oposició de Junts per Catalunya va proposar que s'iniciés l'expedient per determinar els mèrits perquè aquesta entitat rebi aquesta medalla d'or que vol reconèixer una festa que enguany ha estat inclosa en el Catàleg del Patrimoni Festiu de la Generalitat, una condició que a la comarca només tenen la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola i la Patum. I també els 130 anys de celebració de la festa gran en aquesta colònia tèxtil que té una rica vida social i cultura. La proposta també incloïa que el consistori en garanteixi una aportació econòmica estable de 4.000 euros anuals per contribuir al finançament i que ajudi a difondre la Festa Major de l'Ametlla. L'alcalde va dir que aprovar una quantitat fixa de 4.000 euros anual per a la Festa Major de l'Ametlla «seria un greuge comparatiu» amb altres entitats. Va lamentar que Junts per Catalunya presentés aquesta moció sense consensuar-la abans.

Fins ara el consistori ha donat el reconeixement de fill predilecte al desaparegut músic Ramon Noguera. L'Ajuntament de Puig-reig mai ha donat una medalla d'or a ningú ni tampoc a una entitat. «Donar al medalla d'or és molt important i hi hauria d'haver temps per poder-ho valorar», va afirmar Altarriba. El batlle també va dir que «tant com hem pogut ens hem abocat en la cultura de l'Ametlla de Merola. Estem orgullosos i contents que la festa major estigui inclosa al catàleg». Amb tot va dir que « aquest pas no es pot aprovar en aquest ple. No desmereixem l'enorme treball que fan a l'Ametlla, que quedi clar», va reblar.