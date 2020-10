El dirigent berguedà Lluís Vall, president de la nova organització juvenil del PDeCAT

El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i regidor de Gironella, Lluís Vall és el president fundador de la nova organització juvenil del PDeCAT anomenada Fòrum Demòcrata. Aquesta plataforma està impulsada per una desena de càrrecs electes de com a màxim 30 anys, entre els quals també hi ha Núria Creus de Navarcles en l'àmbit de la Catalunya central. Aquesta plataforma és defineix om a «independentista, nacionalista i de centre, compromesos amb el progrés econòmic i social del país».



En declaracions a Regió7, Lluís Vall ha explicat que el Fòrum Demòcrata l'impulsen un seguit de càrrecs electes vinculats al PDeCAT «que veníem de la JNC» les antigues joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La JNC «ha fet una transició cap a Junts per Catalunya». Vall ha dit que «hi ha gent que no hi estàvem d'acord» i hi ha afegit que no els han agradat «els atacs de Junts per Catalunya cap al PDeCAT. Nosaltres no reneguem del llegat polítics de CDC».

L'objectiu del Fòrum és que aquesta nova plataforma juvenil aposta per «una nova manera de fer política per posar la gestió del país al davant, posant el comptador a zero sense renunciar ala independència». Vall ha exposat que «després de tots els embats» de l'estat espanyol» s'han de buscar altres vies per arribar a la independència».

La nova entitat juvenil del PDeCAT preveu fer el seu congrés fundacional finals d'aquest any. A banda de la desena de càrrec electes d'arreu de Catalunya, el Fòrum ja està rebent adhesions de particulars.

A curt termini els objectius del Fòrum són donar suport al PDeCAT a les eleccions al Parlament i al grup parlamentari.