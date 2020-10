Gingko posa a la venda bufs solidaris per contribuir a la investigació del càncer

L'associació contra el càncer al Berguedà ha posat a la venda mig miler de bufs solidaris per recolllir diners per investigar sobre el càncer de mama. Enguany, a causa de la pandèmia no es pot celebrar la Cursa de la Dona que organitza aquesta entitat i que s'havia programat pel 17 d'octubre. De manera que han buscat altres accions que es puguin dur a terme per continuar recollint fons per ajudar a finançar les investigacions contra el càncer.

La presidenta de Gingko, Aurora Fernández ha explicat que els beneficis d'aquesta campanya seran per al laboratori ICO de l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat. Fernández ha reconegut que enguany dificilment es podran assolir els 6.000 euros que es van aconseguir el 2019 amb la cursa.

El buf de Gingko l'ha dissenyat la berguedana Xènia Martínez que és enginyera biomèdica. N'hi ha de diferents colors i porten el lema «Deixa la teva empremta a la investigació». Es pot comprar en un total de 21 establiments de Berga i també Avià, Gironella i Puig-reig per 10 euros.