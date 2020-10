El govern de Berga proposa apujar l'IBI per obtenir més ingressos fins al 2023

El govern de la CUP vol apujar l'impost de béns immobles (IBI) per aconseguir més ingressos per cobrir les despeses ordinàries de les malmeses arques municipals. Aquest impost és la principal font d'ingressos del consistori berguedà. En el pressupost del 2020, l'Ajuntament de Berga preveu ingressar per aquest concepte 4.424.397,60 euros.

Berga és la capital de comarca de l'àrea d'aquest diari on el rebut de l'IBI (popularment conegut com la contribució) és més barat, amb una mitjana de 287 euros (vegeu Regió7 del 19 de setembre). Fa cinc anys que el consistori berguedà no apuja aquest rebut.

El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha explicat a Regió7 que «l'infrafinançament de l'Ajuntament de Berga és un problema endèmic. La realitat és que no té prou ingressos estructurals per pagar les despeses estructurals». Per això, Miró assegura que aquest «no és un problema exclusiu de l'equip de govern, sinó dels 17 regidors del consistori, és un problema de ciutat». Miró ha dit que aquesta problemàtica «la volem afrontar amb autoexigència, responsabilitat i amb visió de ciutat. Ara és el moment de capgirar aquesta situació d'infrafinançament entre tots». En aquest sentit ha volgut agrair la predisposició dels grups de l'oposició per negociar un possible increment.

La comissió de les ordenances de Berga, creada enguany i en la qual hi ha representants de tots els grups, s'ha reunit en diferents ocasions aquest any. Miró no ha volgut explicar –encara– el coeficient d'increment que vol aplicar el govern a l'IBI perquè les negociacions estan obertes. Amb tot, ha dit que estima que suposarà una puja «de mitjana» d'entre 20 i 40 euros anuals per rebut i que l'increment, sigui el que sigui el que s'acordi, es vol aplicar de forma progressiva des del 2021 fins al 2023 perquè no sigui tan car.

L'increment no afectarà el 10% dels béns immobles amb els valors cadastrals més elevats de Berga (tret del d'ús residencial): oficines, locals comercials, d'oci i hostaleria, industrials o de sanitat. A aquests, el 2015 el gravamen se'ls va situar «al nivell màxim de l'1,1% i ara no es pot incrementar», ha dit el regidor Miró.

El consistori vol augmentar l'IBI de la resta de béns immobles que suposa el 90% restants de contribuents. A aquests, el 2015 se'ls va aplicar una petita rebaixa ja que es va passar del 0,662% al 0,650%. I ara se'ls apujarà.

El ple per debatre i aprovar les ordenances i impostos que s'han d'aplicar a partir de l'1 de gener del 2021 s'ha previst per al dia 22 d'octubre. La comissió de les ordenances es reunirà el dia 13 per intentar segellar un acord el màxim d'ampli possible. I després es debatrà al ple esmentat.