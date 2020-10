Berga inverteix 60.000 euros en un pla de xoc de dinamització comercial

L'Ajuntament de Berg ai Berga Comercial invertiran, conjuntament 60.000 euros (40.000 el consistori i 20.00 l'entitat comercial) en un pla de xoc de dinamització comercial per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia. L'objectiu d'aquest acció és promoure el comerç local «fer que la gent entri a les botigues del petit comerç» segons ha explicat Roser Rifà, la regidora de Promoció Econòmica de Berga.

El pla s'ha presentat aquest divendres al consistori berguedà amb la presència de l'alcaldessa Montse Venturós i Xavi Orcajo, president de la Unió de Botiguers i Comerciants (Ubic).

Aquest pla «és d'una magnitud inèdita» pel volum de la inversió que es fa ha indicat el president de l'entitat comercial. Orcajo ha expressat el seu desig «de ser capaços d'esprémer al màxim» aquests diners i treure'n el màxim profit «per multiplicar per molt la inversió que es farà». Arran de la crisi social i econòmica creada per la covid-19 «sabem que el poder adquisitiu de la gent baixarà». Per això aquesta campanya vol aconseguir que «la gent no marxi fora, volem que comprin a casa».

Amb aquests diners, es duran a terme diferents campanyes adreçades a sectors concrets dins del comerç com la moda, restauració i serveis d'equipament de la llar i de la persona que són els que es considera que han patit més la crisi. Aquestes accions -que no s'han concretat perquè poden estar condicionades per la covid-19- es faran des d'aquest octubre i fins a 31 de desembre d'enguany d'acord amb el conveni que s'ha signat al consistori berguedà. Les campanyes faran referència a la modernització i digitalització del comerç

La regidora de Promoció Econòmica Roser Rifà ha indicat que «el nostre objectiu és molt ambiciós, volem que no hagin de tancar comerços» a causa de la crisi. «No cal agafar el cotxe i anar a fora de Berga perquè aquí hi ha de tot». Rifà ha dit que «estem fent una carrera de fons» i espera la complicitat dels berguedans.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós ha expressat la voluntat del govern de fer convenis plurianuals amb els comerciants per promoure el comerç local.



"Estem al límit"

La covid-19 ha situat a molts comerciants en una situació molt difícil. «Estem al límit» ha assegurat Xavier Orcajo. «El primer cop de la pandèmia l'hem salvat amb crèdits ICO, amb endeutament. Un segon cop ens portaria a tancar» ha assegurat el president de la UBIC.

En aquest sentit ha destacat la necessitat d'observar escrupolosament les mesures de prolifaxi per evitar la propagació de la covid-19 als establiments comercials fent ús del gels desinfectants i les mascaretes.