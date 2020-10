L'alcaldessa de Berga denuncia a Twitter un assetjament masclista al carrer

Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, ha denunciat haver patit assetjament masclista al carrer per part de tres homes dimecres a la nit quan tornava cap a casa seva. Així ho ha explicat en una piulada publicada al seu compte personal. «La por que m'han fet passar tres individus avui tornant cap a casa... però quina merda de necessitat teniu de fer-nos passar terror? De veritat, cal?». I hi afegia: «Entrar a casa ha estat la felicitat, i als pocs minuts, la ràbia i la impotència. Quin fàstic. Ho sento!»

La denúncia contra l'assetjament masclista que ha fet la dirigent berguedana ha tingut ressò it amb mig miler de m'agrades i una trentena de comentaris amb missatges de suport i ànims. Venturós va rebutjar precissar en què havien consistit els fets argumentant que forma part de la seva vida privada i que ja s'havia expressat en el comentari a Twitter.

Representants dels grups de l'oposició es van solidaritzar amb Venturós. Jordi Sabata, portaveu de Junts per Catalunya, va assegurar que «no és admissible que al segle XXI encara tinguem problemes d'aquestes característiques. Cal que les administracions posin les eines per evitar aquests comportaments».

Va afegir que «no podem permetre l'assetjament de cap tipus enlloc: no el podem permetre en l'entorn laboral, no el podem permetre en l'espai públic, no el podem permetre a casa... Hem de posar les eines i realitzar les accions necessàries perquè així sigui. Evidentment, tot el suport i solidaritat a l'alcaldessa».

Per la seva banda, Ramon Camps, portaveu republicà, va dir que el que denuncia la batllessa «llastimosament és una sensació habitual entre les dones». Per això «cal seguir treballant perquè aquests comportaments desapareguin o que les dones no hagin de patir a causa del que és habitual que és la violència masclista».

Al seu torn, el regidor del PSC Abel Garcia creu que «temes com aquests s'han de denunciar» i que «cada vegada ens hem de corresponsabilitzar més tothom» per evitar assetjaments. «Tant de bo qualsevol cas com aquest tingui el ressò que es mereix i això ajudi a la conscienciació perquè aquesta problemàtica no es pot donar».

Finalment, la consellera de Polítiques d'Igualtat, Anna Serra, va opinar que denúncies públiques com la de l'alcaldessa de Berga a Twitter ajuden a visibilitzar els assejaments i violències masclistes que pateixen les dones. I també poden contribuir a crear consciència que aquest problema afecta a tothom i per rebutjar aquestes situacions.