L'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga té 4 pacients ingressats amb covid-19

L'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga té quatre pacients ingressats amb covid-19, segons ha informat el centre aquest divendres. Fa una setmana l'hospital berguedà tenia dues persones ingressades per coronavirus.

Durant l'última setmana, l'hospital berguedà ha rebut tres ingressos de pacients amb el virus i ha donat una alta. D'altra banda i en relació als professionals sanitaris que treballen al centre sanitari berguedà, no n'hi ha cap amb diagnòstic de covid-19. Tampoc no hi hagut cap defunció