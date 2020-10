Berga engega un pla estratègic del barri vell i espais clau fins al 2030

Berga tindrà un pla estratègic per definir què cal fer per treure de l'ostracisme el degradat barri vell i definir el full de ruta per espais clau de la capital berguedana, com per exemple el mercat municipal. El pla abordarà les accions que s'han de fer fins al 2030. La Diputació de Barcelona redactarà aquest projecte a curt, a mitjà i a llarg termini. Després caldrà buscar finançament per dur a terme les accions que s'hi defineixin.

L'elaboració del projecte tindrà una durada aproximada de quatre mesos, d'octubre a gener. Per dur a terme aquest procés es faran sessions participatives amb entitats i agents clau del barri vell, del conjunt de Berga i de la comarca. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 14 d'octubre, a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Berga. Aquesta primera sessió consistirà a donar a conèixer el projecte als agents clau esmentats i a les persones que estiguin interessades a participar-hi.

Tot i que el desembre passat i aquest maig el ple –a proposta del grup del PSC– va aprovar fer un pla estratègic amb l'horitzó 2030, en realitat el pla actual neix d'abans, segons assegura la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà. «Tot això sorgeix de la voluntat de la nostra àrea de fer algun pla de dinamització específic per a la zona del carrer Major i el barri vell» i espais com el mercat municipal. La regidora va plantejar aquesta necessitat a la Diputació, ens que ha acabat triant la proposta berguedana per fer una Agenda Urbana de Berga. Tot i que originalment el projecte era per al barri vell i acabarà sent per a tot Berga, «és lògic perquè al final les dues coses estan relacionades ja que parlar d'estratègia és fer-ho de quina Berga volem».

La planificació estratègica d'acord amb els principis de l'Agenda Urbana 2030 de la Diputació «ens permetrà pensar quina ciutat volem a l'horitzó, per a l'any 2030». Rifà ha afegit que el fet «que sigui un projecte transversal i que tingui la participació d'agents polítics, entitats cíviques i veïnals permetrà tenir una visió global i focalitzar cap on anem, més enllà d'aquest govern», ha indicat la regidora.



Malestar del PSC

L'anunci del pla estratègic ha causat malestar al regidor del PSC Abel Garcia. Se sent menystingut perquè diu que aquest pla és fruit de la seva proposta aprovada pel ple, segons ha piulat a Twitter. «El pla estratègic sorgeix per iniciativa d'una moció presentada pel PSC Berga, 2 vegades i votada afirmativament per tots els grups, al ple de desembre i al del maig». Per la seva banda, la regidora Roser Rifà ha dit que «no tenim aquest pla estratègic gràcies a la moció que va presentar ell», tot i que ha agraït la col·laboració de tothom.