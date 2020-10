Berga inverteix 60.000 euros en un pla de xoc de dinamització comercial

L'Ajuntament de Berga i la Unió de Botiguers i Comerciants Berga Comercial invertiran, conjuntament, 60.000 euros (40.000 el consistori i 20.000 l'entitat comercial) en un pla de xoc de dinamització comercial. L'objectiu d'aquesta acció és promoure el comerç local, «fer que la gent entri a les botigues del petit comerç de Berga», segons Roser Rifà, la regidora de Promoció Econòmica.

El pla es va presentar, ahir, al consistori berguedà amb la presència de l'alcaldessa, Montse Venturós, i Xavi Orcajo, president de la Unió de Botiguers i Comerciants (Ubic).

Aquest pla «és d'una magnitud inèdita» pel volum de la inversió, va dir la regidora Rifà, i el president de l'entitat comercial Xavier Orcajo va expressar el seu desig «de ser capaços d'esprémer al màxim» aquests diners i de treure'n el màxim profit «per multiplicar per molt la inversió que es farà». Arran de la crisi social i econòmica creada per la covid-19, «sabem que el poder adquisitiu de la gent baixarà». Per això, aquesta campanya vol aconseguir que «la gent no marxi fora, volem que compri a casa».

Amb aquests diners es duran a terme diferents campanyes adreçades a sectors concrets dins del comerç com la moda, la restauració i els serveis d'equipament de la llar i de la persona que són els que es considera que han patit més la crisi. Aquestes accions –que no s'han concretat perquè poden estar condicionades per la covid-19– es faran des d'aquest octubre fins al 31 de desembre d'enguany d'acord amb el conveni que s'ha signat al consistori berguedà. Les campanyes faran referència a la modernització i digitalització del comerç.