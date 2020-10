Berga a vista d'ocell des del campanar de Sant Francesc captiva els visitants

Els secrets de Berga des de les altures del campanar de l'església de Sant Francesc van impressionar la quarantena de participants quan van gaudir de la visita guiada que l'Ajuntament i Turisme Berga van organitzar aquest dissabte per descobrir les interioritats del conjunt franciscà.

Després de pujar desenes d'escales empinades, l'esforç va valer la pena i les vistes d'ocell de la ciutat des de les altures van sorprendre els visitants, que van observar embadalits els petits detalls en una perspectiva nova per a tots ells. Alguns observaven casa seva, altres el castell de Berga, l'església de Santa Eulàlia, el barri antic o el Vall. Cap particularitat de la capital berguedana va passar desapercebuda des del cim del campanar, una postal genuïna només alterada pel fort vent.

La visita realitzada per Roger Cortina va consistir en la visió des del campanar, l'explicació de les tres campanes que guarden la tor-re, l'interior de l'església, un viatge per la història dels franciscans a Berga i es va completar amb un recorregut per les inacabables interioritats del convent.

La història del franciscans a Berga es remunta a l'any 1240. Aquesta primera fundació franciscana ubicada a les proximitats de la plaça de Sant Joan va ser la primera a Catalunya després de la mort de Sant Francesc d'Assís. Després d'aquesta breu estada, l'any 1336 es va fundar el primer convent i església dels franciscans ja a l'indret on es troba actualment. Aquests van perdurar fins a inici del segle XVIII, quan tot l'edifici amenaçava a ruïna i els frares van traçar un pla per aixecar un nou convent. Aquest edifici es va acabar el 1731, data que hi ha gravada a la porta d'entrada al convent de Sant Francesc actual. La penúltima vegada que els frares franciscans van marxar de Berga va ser a mitjan segle XIX, arran de la desamortització de Mendizabal. Van tornar l'any 1909, quan el compte de Fígols va compar a l'Estat novament la propietat i la va regalar als franciscans. Allà s'hi van estar fins a la guerra civil, quan es va destruir per complet l'església.

Finalitzada la guerra, els frares van restaurar el convent amb una església provisional. El 1950 va començar l'edificació de la nova església d'estil neogòtic, la que els visitants van poder observar aquest dissabte. La construcció va durar 12 anys i no es va completar fins a l'any 1993, quan per subscripció popular es va fer el campanar. Un campanar que va ser l'autèntic protagonista de la visita.