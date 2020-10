Cremen un ninot de falla de Felip VI de gairebé 5 metres al Konvent de Cal Rosal

La falla de Felip VI que els artistes Santiago Sierra i Eugenio Merino van mostrar a la fira d'art ARCO de Madrid en l'edició del 2019 ha cremat aquest dilluns a l'espai d'art contemporani Konvent de Cal Rosal, a Olvan, coincidint amb la celebració del 12-O. Els seus creadors l'havien posat a la venda per 200.000 euros i amb el compromís que qui l'adquirís la cremés abans d'un any. Al no trobar comprador, han incendiat la figura del monarca, de 4,5 metres d'altura, "completant així el projecte artístic", segons detalla Sierra, que ha penjat el vídeo de la crema a Internet. Ho han fet acompanyats dels mestres fallers valencians que van assessorar els artistes i una dotació de Bombers.

"Es crema el ninot del rei Felip VI el dia de la hispanitat", titulava Santiago Sierra en la descripció del vídeo que han penjat els mateixos artistes a Youtube. Recorden que es tracta d'una obra "hiperrealista" de gairebé 5 metres d'alt fet a partir de materials combustibles (cera, resines, fusta, tela i pèl natural).

Al vídeo es pot veure la seqüència a càmera lenta de com les flames devoren l'escultura fins que queda només una calavera ignífuga i les cendres. Els artistes detallen que el material fotogràfic de la crema i el vídeo, un cop editat, "podrà ser adquirit per qualsevol col·leccionista interessat" juntament amb la calavera, les cendres i les fotografies.

D'altra banda, recorden que l'obra s'havia dissenyat amb la intenció que es cremés com es fa a les Falles i la cultura popular: "desfer-se del vell i corrupte per deixar pas al nou". Es va presentar oficialment a la 38a edició de la fira d'art contemporani ARCO, essent motiu de controvèrsia i debat.

"Avui 12 d'octubre ha culminat el procés", afirmen i recorden que el seu és un art "polític crític de gran impacte". En aquesta ocasió, afegeixen, van decidir unir els eforços i fusionar els seus estils per fer aquesta obra d'art que vol "convertir-se en un document històric de la seva època, expressant els somnis i els desitjos de gran part de la població de desfer-se d'una institució caduca".



Una crema controlada i amb permís especial



Segona ha explicat a l'ACN Rosa Cererols, membre del Konvent, quan els artistes els van proposar la crema els va semblar molt interessant com a "culminació" de l'obra contemporània. També ha explicat que els possibles compradors van rebre "moltes pressions" perquè no es vengués.

Cererols, a més, destaca que el Konvent té espais per poder fer una crema controlada. Tot i això, es va haver de demanar un permís especial a Bombers i treballar-ho també amb els Agents Rurals. Els encarregats d'encendre la falla aquest dilluns han estat els mestres fallers valencians, que havien assessorat els artistes en detalls com ara els materials necessaris perquè cremés correctament. Des d'ahir diumenge que s'estava treballant amb els preparatius i fins i tot hi havia una dotació de Bombers per si hi havia algun problema. Finalment, tot ha sortit com estava previst, afirma Cererols, que recorda que aquesta és una obra d'art contemporània.