Espais familiars ofereix un servei per incidir en el benestar dels més menuts

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà ofereix a les famílies berguedanes amb infants de 0 a 3 anys un servei gratuït per aprendre a incidir en el benestar i salut mental dels infants i les seves famílies. L'anomenat Espais Familiars ofereix un servei relacional, terapèutic, educatiu i de joc que estimula el desenvolupament de l'infant a la vegada que ofereix a les famílies un lloc acollidor i de diàleg on poder compartir les seves experiències de vida sobre la maternitat i paternitat.

Les activitats que es fan a Espais Familiars són dirigides per un professional expert en el desenvolupament infantil i en el treball familiar. Les trobades d'aquest servei es duran a terme durant els mesos d'octubre, novembre i desembre en tres municipis diferents de la comarca, Puig- reig, Guardiola i Berga.

Segons apunten el CDIAP, «disposar d'un bona salut mental, ja des de l'embaràs i en tota l'etapa perinatal i postnatal fins als 3 anys, és indispensable per al bon desenvolupament de l'infant així com perquè l'inici de la vida familiar sigui harmònica i saludable». Per la situació de pandèmia, les places són reduïdes. Les famílies interessades poden adreçar-se al CDIAP de Berga.