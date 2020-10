El govern de Berga diu que pagarà els 650.000 euros a proveïdors aquest mes

L'equip de govern de Berga preveu pagar els 650.000 euros de deute a proveïdors que li queden pendent aquest mes. Així ho ha explicat aquest dimarts, Marià Miró, regidor Hisenda en la presentació de la liquidació dels comptes del 2019.

El 2019 el consistori devia un total d'1,2 milions d'euros a proveïdors. Aquest 2020 n'ha pagat 500.000 euros. I de forma imminent se'n pagarà la resta, ha explicat el regidor d'Hisenda. Marià Miró ha dit que «és qüestió de pocs dies que es pugui fer aquest pagament. Tenim els diners al banc» ha assegurat.

El regidor d'Hisenda ja explicat que un cop hagin abonat aquests diners, al consistori només li quedarà pendent de pagament a proveïdors les factures que no s'hagin liquidat des del gener del 2020

8,2 milions d'euros de deute viu

A 31 de desembre del 2019, l'Ajuntament de Berga tenia un deute viu (el deute amb els bancs) de 8,213.883,41 euros i un percentatge del 64,98%.. Marià Miró ha indicat que des del 2015 el consistori cada any ha reduït a la ratlla dels 2 milions d'euros del deute amb els bancs. I que en els 5 ansy que fa que governa la CUP a Berga «no s'ha demanat cap crèdit, el finançament s'ha fet amb recursos propis i subvencions».

En aquest sentit, el regidor d'Hisenda ha indicat que el no endeutar-se és una de les principals fites. Evitar l'endeutament i pagar el deute existent.



«No es tornarà a repetir»

El govern de Berga ha aprovat la liquidació dels comptes del 2019 el 5 d'octubre del 2020. Segons el regidor d'Hisenda es tracta d'una situació «excepcional que no es tornarà a repetir». Ha atribuït el retard a una revisió exhaustiva per fer endreça en els procediments comptables dels números municipals dels darrers 22 anys. «Ha estat un treball extraordinari que han fet els tècnics de la casa» en col·laboració amb els de la Diputació de Barcelona.

50% del pressupost executat

El regidor d'Hisenda ha explicat que la liquidació dels comptes del 2019 posa de manifest que el grau d'execució del pressupost va ser del 50%. ha dit Marià Miró.

Dels comptes del 2019 ha destacat que el consistori genera estalvi net «poc, però en genera» En concret 69.615 euros. «És una dada remarcable» ha dit Miró.

En els comptes del 2019 «s'ha reconegut més despeses que ingressos». El regidor d'Hisenda ha recordat que el 2018 «el govern de la CUP no va tenir el suport dels altres grups i va haver de prorrogar els pressuposto pel 2019». En aquell moment es va fer una previsió d'ingressos que no es va complir. «A mesura que veiem que no arribaven els ingressos reduíem l'execució del pressupost» per no generar endeutament.

Apujar l'IBI

El regidor d'Hisenda Marià Miró ha recordat que els comptes del 2019 evidencien que «l'estructura de finançament és deficitària» i que l'Ajuntament de Berga està infrafinançant. D'aquí que el govern de la CUP estigui negociant amb la resta de grups per apujar l'IBI progressivament fins el 2023, tal i com ja va avançar aquest diari al seu moment

Aquest dimarts es farà una reunió de la comissió de les ordenances. I el ple per aprovar els nous impostos s'ha convocat pel 22 d'octubre.