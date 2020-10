La Berga Bolet es manté amb un nou format i menys activitats presencials

Tot i el creixent risc de contagi de la covid-19, la Berga Bolet es manté. I ho farà adaptada a les especials circumstàncies que la crisi sanitària imposa aquest any i complint totes les mesures per evitar la propagació de la covid-19.

Serà una Berga Bolet atípica però serà. Almenys aquesta és la voluntat dels organitzadors. No hi haurà el popularíssim concurs de tapes perquè no hi pot haver aglomeracions. Però la Unió de Botiguers i Comerciants de bracet amb l'Ajuntament ho han substituït per una decoració que durant tres setmanes transformarà el carrer Major en un bosc amb bolets i elements de tardor des de l'antic portal de Sallagosa a la plaça de les Fonts i fins a la plaça de Sant Pere. La decoració ha anat a cura de professionals i es podrà contemplar a partir de divendres 16 d'octubre i durant tres setmanes.



L'objectiu com sempre és fer atractius els eixos comercials perquè la gent s'hi passegi i compri han explicat aquest dimecres a migdia Xavier Orcajo, president de la Unió de Botiguers i Comerciants i Núria Romero vocal de l'entitat, Roser Rifà, regidora de Promoció Econòmica de Berga en la presentació d'aquest certamen que s'ha programat pel dissabte 17 d'octubre.

A hores d'ara hi ha previst només dos actes presencials: el muntatge de dues parades de venda de bolets frescos a la plaça de Sant Joan i a la plaça Ciutat i la 45 edició de les Jornades Micològiques del Berguedà a la plaça de les Fonts. Si les restriccions de la pandèmia ho fan necessari, aquestes activitats se suspendran. Però es mantindran la resta que s'allargaran durant tres setmanes i no impliquen aglomeracions. Els responsables han indicat que estaran pendents de possibles restriccions que es puguin imposar per bé que han indicat que la Berga Bolet no és exactament una fira i que s'han eliminat tots els actes que suposaven aglomeracions

D'altra banda, els establiments del carrer Major lluiran als aparadors làmines amb fotografies de bolets. Proposen que els clients juguin a endevinar quins bolets són i participin en un concurs amb diferents premis, un concurs de fotografies d'instagram. El dia 18 d'octubre hi haurà un kahoo de bolets a Televisó del Berguedà