Berga pagarà els 650.000 euros que deu a proveïdors aquest mes

L'equip de govern dela CUP de Berga preveu pagar els 650.000 euros de deute a proveïdors que li queden pendents aquest mateix mes. Així ho va explicar, ahir, Marià Miró, regidor Hisenda, en la presentació de la liquidació dels comptes municipals corresponents al 2019.

El 2019, el consistori berguedà devia un total d'1,1 milions d'euros a proveïdors. Aquest 2020 n'ha pagat 500.000 euros. I de manera imminent en pagarà la resta, va explicar el regidor d'Hisenda. Miró va assegurar que «és qüestió de pocs dies que es pugui fer aquest pagament. Tenim els diners al banc» va assegurar.

El regidor d'Hisenda va explicar que un cop hagin abonat aquests diners, al consistori només li quedarà pendent de pagament a proveïdors les factures que no s'hagin liquidat des del gener del 2020.

El 31 de desembre del 2019, l'Ajuntament de Berga tenia un deute viu (el deute amb els bancs) de 8.213.883,41 euros, un percentatge del 64,98%. Miró va indicar que des del 2015 el consistori cada any ha reduït al voltant dels 2 milions d'euros del deute amb els bancs. I que en els 5 anys que fa que governa la CUP a Berga «no s'ha demanat cap crèdit, el finançament s'ha fet amb recursos propis i subvencions».

En aquest sentit, el regidor d'Hisenda va indicar que no endeutar-se és una de les principals fites de l'executiu, així com anar pagant el deute existent.



«No es tornarà a repetir»

El govern de Berga va aprovar la liquidació dels comptes del 2019 el 5 d'octubre del 2020. Segons el regidor d'Hisenda, es tracta d'una situació «excepcional que no es tornarà a repetir». Va atribuir el retard a una revisió exhaustiva per fer endreça en els procediments comptables dels números municipals dels darrers 22 anys. «Ha estat un treball extraordinari que han fet els tècnics de la casa» en col·laboració amb els de la Diputació de Barcelona.

El regidor d'Hisenda va explicar que la liquidació dels comptes del 2019 posa de manifest que el grau d'execució del pressupost va ser del 50%. Miró va destacar que el consistori genera estalvi net «poc, però en genera». En concret, 69.615 euros. «És una dada remarcable» va dir el regidor.

En els comptes de l'any 2019 «s'ha reconegut més despeses que ingressos». El regidor d'Hisenda va recordar que el 2018 «el govern de la CUP no va tenir el suport dels altres grups i va haver de prorrogar els pressupost per al 2019». En aquell moment es va fer una previsió d'ingressos que no es va complir. «A mesura que veiem que no arribaven els ingressos, reduíem l'execució del pressupost» per no generar endeutament.

En aquest sentit, Miró va explicar que en el pressupost per a l'any 2020 les previsions d'ingressos i despeses estaven més ajustades i eren més realistes que les del 2019.

Miró va argumentar que el pressupost municipal de l'any 2020 és més ajustat (17,5 milions d'euros), el que suposa una reducció de 5 milions d'euros respecte de l'any anterior, que va ser el pressupost prorrogat del 2018.

El regidor d'Hisenda va explicar que «s'ha mantingut l'aplicació de millores per gestionar la despesa, de manera que cada àrea pugui fer la reserva de la partida pressupostària corresponent per evitar la facturació de despeses que no estiguin pressupostades» per controlar la despesa al màxim. Així mateix va exposar que també «s'estan implementant procediments interns per a l'aprovació de les despeses el màxim d'àgils possibles, respectant el procediment administratiu corresponent».



Increment de l'IBI

Miró va recordar que els comptes del 2019 evidencien que «l'estructura de finançament és deficitària» i que l'Ajuntament de Berga està infrafinançant. Per aquest motiu el govern de la CUP està negociant amb la resta de grups per apujar l'IBI progressivament fins al 2023, tal com ja va avançar aquest diari al seu moment

Justament, ahir, era previst que se celebrés la darrera reunió de la comissió de les ordenances. Després d'això, la comissió informativa que s'ha de celebrar dijous ha de portar la proposta concreta perquè sigui dictaminada. Així es podrà debatre i sotmetre a votació en el ple extraordinari que s'ha previst per al 22 d'octubre per aprovar les noves ordenances.