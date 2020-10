La Berga Bolet es manté amb un nou format i menys activitats presencials

Tot i el creixent risc de contagi de la covid-19, la Berga Bolet es manté. I ho farà adaptada a les especials circumstàncies que la crisi sanitària imposa aquest any i complint totes les mesures per evitar la propagació de la pandèmia, segons els organitzadors.

Serà una Berga Bolet atípica però serà. Almenys aquesta és la voluntat dels organitzadors. No hi haurà el popularíssim concurs de tapes perquè no hi pot haver aglomeracions. Però la Unió de Botiguers i Comerciants, de bracet amb l'Ajuntament, ho han substituït per una decoració que durant tres setmanes, des de dissabte, 17, transformarà el carrer Major en un bosc amb bolets i elements de tardor des de l'antic portal de Sallagosa a la plaça de les Fonts i fins a la plaça de Sant Pere.

L'objectiu, com sempre, és fer atractius els eixos comercials perquè la gent s'hi passegi i compri, tal com van explicar, ahir, Xavier Orcajo, president de la Unió de Botiguers i Comerciants, i Núria Romero, vocal de l'entitat, amb Roser Rifà, regidora de Promoció Econòmica de Berga, en la presentació d'aquest certamen.

Fins ahir hi ha previstos només tres actes presencials: el muntatge de dues parades de venda de bolets frescos i elements relacionats amb els bolets com cistells a la plaça de Sant Joan i a la plaça Ciutat, la 45 edició de les Jornades Micològiques del Berguedà a la plaça de les Fonts. I al mateix espai, xerrades-taller sobre micologia. Si les restriccions imposades per frenar la propagació del coronavirus ho fan necessari, aquestes activitats es podrien suspendre. Però es podrien mantenir la resta que s'allargaran durant tres setmanes i que no impliquen aglomeracions perquè no se celebren un sol dia i s'hi pot participar individualment.

La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, va dir que «n'anirem fent el seguiment per si cal prendre mesures addicionals» per la covid-19.

Aconseguir poder programar la Berga Bolet ha estat un dels grans objectius de la Unió de Botiguers i Comerciants per tal de mantenir viva una de les activitats més destacades de dinamització comercial de la ciutat en època de bolets. «Hem de seguir perquè la vida continua», va indicar Xavier Orcajo. Amb tot, naturalment, la mostra s'adaptarà «a la crisi sanitària que estem patint». I això vol dir un programa amb menys activitats en general i poques de presencials i reformulades.

Tot i que «hem intentat fins a l'últim moment fer el concurs de tapes» –un dels actes estrella de la Berga Bolet– s'ha vist que «logísticament era impossible fer-ho amb seguretat», va exposar Núria Romero, de la UBIC. De manera que l'organització ha optat per altres activitats que convidin els visitants a passejar pel carrer Major i evitar així les aglomeracions.

Així els establiments del carrer Major lluiran als seus aparadors làmines amb fotografies de bolets. La Berga Bolet proposa que els clients juguin a endevinar quins bolets són i participin en un concurs amb diferents premis. També s'ha programat un concurs de fotografies d'Instagram. A més, el dia 18 d'octubre hi haurà un Kahoot de bolets a Televisió del Berguedà.