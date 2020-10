La darrera ampliació de l'abocador del Berguedà tindrà una vida útil de 2,4 anys

El Consell Comarcal del Berguedà ha posat en marxa l'onze ampliació de l'abocador comarcal del Berguedà al paratge de Font Ollera. Aquest dijous el president de l'ens i el conseller de Medi Ambient, Josep Lara i Vicenç Linares, respectivament han visitat la instal·lació.

El conseller de medi ambient, Vicenç Linares, ha explicat que, amb aquestes obres, s'aconsegueix un volum de 20.678 metres cúbics i s'estima una vida útil aproximada de 2 anys i 4 mesos per a la fase actual. La nova mota de terres s'ha fet a continuació de la desena fase «per aconseguir pal·liar l'impacte visual de l'abocador respecte l'entorn».

Aquesta obra ha costat 403.957,07 euros amb l'IVA. El president Josep Lara ha destacat que l'abocador «és una estructura fonamental per a la comarca, una instal·lació singular i necessària».

El nou model de recollida de deixalles del porta a porta ha suposat una disminució del 60% de les tonelades que s'aboquen a Font Ollera comprat amb l'any 2017 quan encara no s'aplicava aquest sistema de recollida i hi anaven a parar més residus sòlids urbans. Així, mentre que l'any 2017 hi entraven una mitjana de 1.054.107 quilos cada mes, el 2019, el volum de residus sòlids urbans que s'hi aboquen «s'ha reduït gairebé un 60% i la mitjana mensual ha estat de 453.210 quilos» ha explicat el conseller Vicenç Linares.