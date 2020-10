Feia 20 anys que no nevava per sota els 1.500 al principi d'octubre

Feia almenys 20 anys que al Berguedà no nevava per sota dels 1.500 metres d'altitud durant la primera quinzena d'octubre. Així ho ha explicat a Regió7 el meteoròleg berguedà del Meteocat Aleix Serra. Per primera vegada aquesta tardor, les darreres precipitacions que van caure dimecres a la tarda van ser en forma de neu a partir dels 1.200 m en indrets com Espinalbet i el Catllaràs, entre d'altres. Les precipitacions en forma de neu per sobre dels 1.200 m es van donar en altres indrets del Prepirineu o en muntanyes com la del Montseny.

El meteoròleg berguedà Aleix Serra ha explicat a aquest diari que a la comarca «em sembla que no tenim sèries fiables de gruix de neu a mitja muntanya, però mirant dades de temperatura i precipitació de Berga i Gisclareny, diria que els últims 20-25 anys no havia nevat per sota dels 1.500 m durant la primera quinzena d'octubre», ha manifestat.

En la darrera nevada d'aquesta tardor, dimecres, ha nevat fins a uns 1.200 metres per exemple a la zona d'Espinalbet (Castellar del Riu). I a Berga «s'ha vist la blancor a partir d'uns 1.500 metres». Que nevi als Rasos de Peguera «a final d'octubre no és cap raresa», ha comentat, i ha explicat que el 2018 hi van caure 40 centímetres en aquest mes. Tanmateix que hi nevi la primera quinzena d'octubre «costa trobar precedents». Per exemple, el 16 d'octubre «hi va haver una enfarinada».

Les nevades han fet que les temperatures també hagin experimentat una important davallada. En el cas de Berga, la mínima d'ahir va ser d'1,3 graus.

A Sant Fruitós de Bages, es va registrar una mínima de 2 graus, «i va ser la temperatura més freda de la primera quinzena d'octubre d'aquest segle» en aquest poble, segons Jaume Grandia. A més, «és una de les més baixes de tot el mes d'octubre, només superada per la del 27 d'octubre del 2010, amb 0 graus, i la del dia 29 d'octubre del 2012, amb 2 graus sota zero»