L'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga té 5 pacients ingressats amb covid-19

Tot i el rebrot de covid-19, es manté estable el nombre d'ingressos a l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga. El centre sanitari berguedà té cinc pacients ingressats amb covid-19, segons ha informat el centre aquest divendres. Fa una setmana l'hospital berguedà tenia quatre persones ingressades per coronavirus i l'anterior dues.

Durant l'última setmana, l'hospital berguedà ha rebut quatre ingressos de pacients amb el virus i ha donat tres altes. D'altra banda i en relació als professionals sanitaris que treballen al centre sanitari berguedà, no n'hi ha cap amb diagnòstic de covid-19. Tampoc no hi hagut cap defunció.