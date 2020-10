Junts per Berga diu que no a l'increment de l'IBI «per no perjudicar» els afectats per la crisi

Quan falta menys d'una setmana per al ple d'aprovació de les ordenances del 2021 previst per al 22 d'octubre, el principal grup de l'oposició, Junts per Berga, ha fet públic el seu rebuig a incrementar l'Impost de Béns Immobles (IBI) com proposa el govern de la CUP, a causa de la crisi provocada per la covid que pateixen moltes famílies.

Tal com ja va avançar aquest diari al seu moment, la comissió municipal de les ordenances, en la qual participen tots els grups, fa setmanes que es reuneix i s'hi negocia un increment de l'IBI. Es tracta d'un impost que no es toca des del 2015 i és un dels més baixos de Catalunya. El govern argumenta que l'Ajuntament ha d'augmentar els ingressos per finançar les despeses ordinàries.

En un comunicat, JxBerga aposta per «anar adequant els tributs de manera progressiva, amb un doble objectiu, per una banda ajustar el nivell d'ingressos a l'increment de despesa que genera l'Ajuntament de Berga i, per l'altra, que no perjudiqués dràsticament la població». Els efectes de la pandèmia dibuixen un horitzó complicat. Per això el portaveu Jordi Sabata diu que «davant aquest nou embat no podem demanar un esforç extra als ciutadans, i més tenint en compte que l'IBI no va vinculat a la renda i que, per tant, tant el paga una persona que està a l'atur, com una persona que no hagi patit els efectes de la crisi».