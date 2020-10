Una Berga Bolet a mig gas i per emportar

Bolets als boscos, en parades al carrer, a l'aparador de la carnisseria, en format de magdalenes a la pastisseria, decorant el carrer Major en grans recreacions de vímet per tal que recordi l'ambient d'un bosc, a les parades formatives de l'Agrupació Micològica, a les parades comercials de la Unió de Botiguers i Comerciants, però lluny dels fogons de bars i restaurants, tancats per mirar de frenar la pandèmia de la covid-19.

Berga va estrenar ahir una edició de la Berga Bolet marcada per la impossibilitat de fer d'aquest reclam gastronòmic del Berguedà una festa per als paladars a les bar-res dels bars i a les taules dels restaurants. Enmig d'aquest ambient, l'Ajuntament i la Unió de Botiguers i Comerciants van estrenar una decoració per al carrer Major de Berga, que durant tres setmanes intentarà fer recordar a veïns i clients que la tardor s'ha de notar també als plats, no tan sols en uns termòmetres que comencen també a amenaçar la temporada amb un fred hivernal. Així, amb tots els elements en contra, Berga va obrir l'edició del certamen. En nom del gremi de comerciants, Laura Toran va explicar a peu de parada que «aquest any és diferent per la covid-19, però tot i això volem mantenir la Berga Bolet adaptant-la, aquí venem bolets i llibres... de moment ha començat amb bon ambient, hi ha clients i turisme, de manera que estem contents». Toran va lamentar que ara amb els bars i restaurants tancats, si algú vol menjar bolets se'ls ha de cuinar a casa, no hi ha cap altra alternativa: «La cuina del bolet era una gran ocasió per als restaurants del Berguedà per fer una bona campanya, però, és clar, ara tancats... ens hem d'adaptar».

Les úniques activitats presencials de la cita són les parades de la Unió de Botiguers i la de l'Agrupació, amb la qual celebra la 45a edició de les Jornades Micològiques del Berguedà. Totes dues es mantindran si no s'hi produeixen aglomeracions. La Berga Bolet 2020 també planteja un joc a través dels aparadors consistent que els clients endevinin quins bolets són, un concurs de fotografies d'Instagram i, el dia 18 d'octubre, una sessió de kahoot de bolets a Televisó del Berguedà.



El preu de moment no baixa

La possible baixada de preus dels bolets a causa del tancament dels restaurants i, doncs, l'existència de més quilos a les parades, encara no s'ha produït. Les tarifes dels bolets més demanats estan al mateix nivell que l'any passat: la llenega costa 25 euros el quilo; el rovelló, 18 euros el quilo; el fredolic, 15 euros; igual que el camagroc i el rossinyol, 18 euros el quilo.