La temporada de bolets omple de cotxes els vorals de les carreteres del Berguedà

L'alta afluència de 'caçadors' de bolets es nota a les carreteres del Berguedà, on des de fa setmanes els vorals són plens a vessar de cotxes. Enguany la situació s'ha agreujat perquè la covid ha provocat més "massificació dels boscos". El pic d'afluència va ser durant el pont del Pilar, que va ser "horrorós", segons diversos veïns.

"Molta gent no coneix el bosc, no coneix els bolets i ho trinxa tot", crítica Rosa Pujol, veïna de Berga. També ho veu així Xevi Santasusana, de Casserres, que detalla que "hi ha cotxes a tot arreu". "Quan et pares veus escombraries i bolets aixafats, la gent no té massa consciència", critica tot reclamant "més respecte per al medi ambient". Amb tot, no és partidari de regular la recollida de bolets.