Abel Garcia, nou secretari comarcal del PSC al Berguedà

El polític berguedà Abel Garcia ha estat triat nou secretari comarcal del PSC al Berguedà per l'assemblea comarcal de l'agrupació. A banda del primer Secretari, la resta de membres de la nova executiva que s'han escollit aquest dilluns són: Joan Roma, Oscar Besa, Francisco Maldonado i Antonio Picado.

Abel Garcia és conseller comarcal i regidor a Berga

L'Agrupació del PSC del Berguedà ha celebrat aquest dilluns una assemblea de militants extraordinària per renovar la seva comissió executiva comarcal. S'ha fet via telemàtica, en compliment de les mesures de seguretat per la COVID 19.

Fonts del PSC han explicat que segons estableixen els estatuts del PSC, s'han de renovar els òrgans territorials del partit, una vegada celebrat el Congrés Nacional del partit. Fonts del partit han explicat que la previsió inicial era procedir a la renovació de l'executiva del Berguedà a finals del passat mes de març, però la irrupció de la covid-19 i l'activació de l'estat d'alarma, «no ha estat possible, fins a data d'avui»

A l'assemblea s'ha presentat una única candidatura encapçalada per Abel García, que ha estat elegida «per unanimitat dels participants».



Abans de la votació de la nova executiva, en el punt de la votació de l'informe de gestió de l'anterior comissió, s'ha guardat un minut de silenci per Carme Cirera, la qui fou membre de l'executiva sortint i que va morir aquest mes d'agost.