El Berguedà té dues aules confinades i el risc de rebrot augmenta lleugerament

El Berguedà té dos grups escolars confinats per la covid-19 aquest dimarts. Els centres afectats son l'Escola de Borredà i l'Escola Santa Eulàlia de Berga. Pel que fa al risc de rebrot, l'índex de la comarca ha augmentat lleugerament respecte a les dades d'ahir i se situa en 271,95.

A l'Escola de Borredà hi ha un total de 27 persones confinades, dels quals 23 son alumnes, 3 docents i un personal extern. En els darrers dies hi ha hagut el positiu per coronavirus d'un docent que ha obligat a confinar el grup. A l'Escola Santa Eulàlia de Berga són 17 les persones confinades, de les quals 16 són alumnes i 1 docent. En els darrers dies hi ha hagut el positiu d'un alumne, però des de l'inici del curs escolar l'escola ja acumula cinc positius per coronavirus.

La situació a les escoles del Berguedà ha millorat considerablement aquesta setmana, ja que a l'anterior es va arribar a 13 grups classe confinats. Els centres més afectats van ser l'IES Guillem de Berguedà i l'IES Pere Fontdevila de Gironella. Aquests han pogut tornar a les aules després de realitzar les quarantenes de deu dies.

La situació de la covid-19 a la comarca segueix estabilitzada, tot i així, el risc de rebrot segueix sent alt. El Berguedà era la tercera comarca amb un risc de rebrot més alt de Catalunya a principis d'octubre amb un índex disparat de 602,27 punts. Actualment, amb un índex de rebrot de 271,95, la comarca se situa en la part baixa de la llista del país.

Respecte a les dades d'ahir (268) ha augmentat lleugerament, en concret, ha passat de 268 a 271. Al Berguedà hi ha actualment 49 casos confirmats per PCR i un tant per cent de proves positives del 7,17, segons dades del Departament de Salut.