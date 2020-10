Gingko reivindica «les dones valentes» el Dia del Càncer de Mama

«Rere uns sostenidors no hi ha dos pits: hi ha una persona». Així ho ha assegurat a Regió7 Aurora Fernández, presidenta de Gingko, associació berguedana de lluita contra el càncer.

Aquest és el missatge de l'entitat per commemorar el Dia del Càncer de Mama en el marc d'una campanya a les xarxes on es veuen dones berguedanes que han tingut la malaltia i se'ls ha practicat una mastectomia i no s'han reconstruït el pit. Es tracta de quatre fotos de dones berguedanes, tres es van fer el 2019 amb motiu del desè aniversari de l'entitat. Es tracta de Ventu Rubio (a la foto), Teresa Roma i Montse Putrony. I són unes imatges que no s'havien fet públiques fins ahir, va dir Fernández. La tercera és de la jove dissenyadora berguedana Mar Guixé, que ha fet públic a les xarxes que té aquesta malaltia i s'ha sumat a la iniciativa.

Fernández ha explicat a Regió7 que, a banda de les pacients de mitjana edat que tenen la malaltia, «cada cop hi ha més casos de càncer de dones de trenta i escaig i quaranta i escaig». Les imatges pretenen mostrar «que hi ha dones molt valentes que volen mostrar el seu cos com és» i alhora és un homenatge a les malaltes.

Fernández també ha dit que «el càncer de de mama es relaciona amb el color rosa. Amb aquestes fotos volem mostrar una altra realitat que no és de color rosa» .

La campanya que ha engegat Gingko va topar ahir amb un escull inesperat. Fernández va denunciar que la xarxa social Instagram «ens ha censurat fotos d'afectades de càncer de mama, dones que s'ofereixen a mostrar les seves cicatrius. En cap cas es tracta de fotos censurables, és la seva realitat i es mostren com són». En canvi, aquestes fotos les han pogut mostrar sense problemes en altres xarxes.