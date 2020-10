Guardiola encarrega el projecte per reobrir la mina de petroli de Riutort

La única mina de petroli visitable de Catalunya i de l'estat espanyol, la de Riutort de Guardiola de Berguedà, podria reobrir les seves portes el 2021. Almenys aquest és l'objectiu de l'Ajuntament guardiolenc que ha encarregat el projecte executiu de millora de la infraestructura, segons ha explicat a Regió7, Josep Lara, el batlle.

La singular mina de petroli de Riutort on es pot veure brollar aquest hidrocarbur directament de les roques, va haver de tancar al públic l'any 2017. La raó: els despreniments de rocs del sostre d'una galeria i també d'una esquerda tal i com ja va informar aquest diari aleshores. Per tal d'evitar el risc que hi hagués alguna ensulsiada en un recurs turístic que des del 2004 i fins el 31 d'agost del 2017 (el darrer dia que va estar oberta al públic) han visitat 40.301 persones, el consistori va decidir tancar-lo al públic per no córrer riscos. En una mina com aquesta entra dins d'allò normal que caiguin pedretes però no rocs de diàmetre més gran com els que es van desprendre el 2017. El consistori va encarregar un estudi als tècnics de l'Institut i Geogràfic de Catalunya. Cartogràfic per saber quina patologia patia. D'aquí en va sorgir la necessitat d'estabilitzar les parts afectades.

La mina de petroli de Riutort ja se sotmetia a revisions i actuacions periòdiques de manteniment de forma ordinària.

L'alcalde de Guardiola ha explicat que la intervenció que s'hi ha de fer servirà per «consolidar estructures internes». Josep Lara ha indicat que ja s'ha encarregat el projecte executiu a una enginyeria de Manresa. Posteriorment ho haurà de revisar el parc natural del Cadí Moixeró perquè l'accés està en una zona protegida.

Les obres que tenen un cost estimat de 60.000 euros es podran dur a terme gràcies a dues ajudes: una de 21.700 euros dels fons europeus Feder i l'altre de 23.000 del Pla de Foment de Turisme i el que falti serà de fons propis del consistori guardiolenc ha indicat Jordi Sabata, conseller de Projectes Comarcals i Europeus. Recentment, els dirigents polítics i acompanyats dels tècnics han visitat la mina.

Aquesta parada també ha servit «per regular convenis amb el propietari» ha indicat Lara. «Hi havia un acord verbal i ara s'ha pactat una cessió més llarga de 10 anys». La mina és propietat de l'estat però el consistori ha hagut de negociar per utilitzar els accessos.

La mina de petroli de Riutort es va començar a explotar l'any 1905. Es calcula que se'n van extreure unes 3.500 tones de margues bituminoses. Després de sotmetre les roques a un procés de destil·lació del petroli, el rendiment era de 70 litres per tona. La mina va estar en actiu entre els anys 1905 al 1913 i del 1936 al 1938 en plena guerra civil.