ERC proposa a la CUP pactar i entrar al govern de Berga

El grup municipal d'ERC ha proposat al govern de la CUP entrar a formar part de l'executiu de la capital del Berguedà, segons ha pogut confirmar a Regió7 de fonts solvents. La viabilitat de l'acord està en mans del que diguin les respectives assemblees de militants que tenen caràcter vinculant oimés quan es tracte de pactes.

Si es formalitza aquest pacte abans del ple extraordinari per modificar les ordenances, que s'ha de celebrar dijous 22 d'octubre, a les 7 de la tarda, això suposaria també que la CUP tindria el suport que necessita per incrementar progressivament l'IBI fins el 2023. Una fita que el govern cupaire s'ha fixat per tal de poder tenir més ingressos per cobrir les despeses ordinàries del govern.

Per tant el que passi en les properes hores des d'ara fins abans del ple, pot ser cabdal per la governabilitat de Berga dels propers any i per l'aprovació de l'increment de l'IBI

Segons ha pogut saber Regió7, Esquerra no vol només donar un suport puntual extern als cupaires en funció dels temes que es vulguin acordar. Sinó que aposta per implicar-se a fons en la governabilitat de la ciutat. Per fer-ho ha fet un seguit de propostes als cupaires que passen perquè s'acceptin propostes per incloure al pressupost del 2021 per a projectes que encara no han transcendit. I també per donar suport a l'increment de l'IBI en un percentatge que no ha transcendit. ERC no vol donar un suport només per aquest increment sinó que busca tenir veu pròpia en la governabilitat.

Tal i com ja va avançar aquest diari, la comissió municipal d'ordenances en la que hi ha representació de tots els grups està negociant des de fa setmanes una pujada de l'IBI progressiva fins el 2023. ERC condiciona el sue suport a l'ús que es vulgui fer dels diners que s'obtinguin amb aquest increment tal i com ja va informar aquest diari.

Divendres passat se'n va despenjar el principal grup de l'oposició Junts per Berga que va fer públic un comunicat en el qual s'oposava a aquest increment que tanmateix havia negociant fins llavors. En concret, fonts del grup havien limitat l'increment al nivell de l'IPC perquè no fos tant carregós. La notíci d'un possibel pacte entre ERC i la CUP podria haver influit en la decisió dels postconvergents

Segons ha pogut saber Regió7, l'assemblea de la CUP ja ha debatut sobre si accepta la proposat d'ERC. I ha fet una contraproposta als republicans. Ara, l'assemblea d'Esquerra la de valorar i veure si li dona llum verd o no o fa una altra proposta

Tant per la CUP com per ERC el que diguin les respectives assemblees de militants és vinculant.



No és la primera vegada que ERC proposa entrar al govern com ja va fer a principi del passat mandat quan els cupaires tenien 6 regidors. Ara en tenen 8 i ERC 2 de manera que si s'arriba a un pacte hi hauria un govern amb majoria absoluta de 10 dels 17 regidors de la corporació. Junts per Berga té 6 regidors i PSC 1.