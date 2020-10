Néix El Formiguer, el primer centre comercial online del Berguedà

El primer centre comercial online del Berguedà ja és una realitat. Dues emprenedores de la comarca, Anna Romera i Gemma Sobrevias, han posat en marxa El Formiguer, un marketplace que serveix de plataforma de venda a una quarantena d'establiments de la comarca.

L'objectiu d'El Formiguer és impulsar aquesta plataforma digital per potenciar el comerç de proximitat en aquests moments de dificultat on la fe ina col·laborativa i les plataformes digitals han agafat especial rellevància. La nova plataforma de vendes permet als comerciants repartir costos, atraure clients i augmentar la visibilitat del negoci. «Creiem en la comarca i no volem que cap més comerç tanqui», va afirmar Romera durant la inauguració del projecte, ahir a la seu de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB).

El marketplace ofereix productes de proximitat en un format senzill i intuïtiu. Els clients poden accedir al lloc web i fer les seves compres als diferents establiments berguedans que s'hi han adherit. Com a fet destacat, els visitants poden afegir a la cistella productes de diferents comerços i fer el pagament conjunt. Un cop fet el pagament online, els clients poden triar entre anar a buscar els productes a la botiga i rebre'ls directament a casa en menys de 24 hores.

Aquest centre comercial online té de moment una quarantena d'establiments adherits que paguen una quota per poder ser-hi. Actualment hi ha més d'un miler de productes en oferta però està obert a tots els comerços de la comarca que s'hi vulguin sumar.

En les seves primeres passes el projecte ofereix productes tan variats com articles per a nadons de Nap-Buf, articles de roba d'Els Plens, productes de bijuteria de la Joieria Climent, embotits de Puig-Fitó i productes de la Patum del Molí del Castell.

A l'acte de presentació del projecte hi van assistir Bàrbara Minoves, directora dels Serveis Territorials d'Empresa a la Catalunya Central, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Maria Serarols, president de l'ACEB, i Lluís Vall, president de l'Agència. En els seus parlaments, tots van coincidir que aquesta és una eina que potenciarà el comerç de la comarca i que més que mai farà del Berguedà una «terra de futurs».