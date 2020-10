Dos positius a l'Institut de Puig-reig obliguen a confinar 42 alumnes

Dos nous grups escolars confinats a l'IES de Puig-reig situen aquest dijous la xifra de classes en quarantena al Berguedà en sis, segons les dades del departament d'Educació.

Amb aquests sis grups escolars confinats la xifra total d'estudiants i docents en quarantena a la comarca ascendeix a 145. En les últimes hores, dos positius de covid a l'IES Puig-reig han obligat a confinar 42 alumnes. El centre puigreigenc porta 5 casos positius acumulats des de l'inici de curs.

Els dos grups de Puig-reig s'uneixen als que ja estaven confinats aquest dimecres. Un de l'Escola de Borredà, un de l'Escola Santa Eulàlia de Berga, un de l'IES Pere Fontdevila de Gironella i un de l'Institut Serra de Noet.

A l'Escola de Borredà hi ha un total de 27 persones confinades, dels quals 23 son alumnes, 3 docents i un personal extern. En els darrers dies hi ha hagut el positiu per coronavirus d'un docent que ha obligat a confinar el grup. A l'Escola Santa Eulàlia de Berga són 17 les persones confinades, de les quals 16 són alumnes i 1 docent. En els darrers dies hi ha hagut el positiu d'un alumne, però des de l'inici del curs escolar l'escola ja acumula cinc positius per coronavirus.

A l'Institut Pere Fontdevila de Gironella hi ha 16 persones confinades, 15 alumnes i un docent. En els darrers 10 dies el centre gironellenc acumula dos positius per covid-19, 1 d'un estudiant i un d'un docent. Des del 14 de setembre l'institut ja ha patit 6 positius. Pel que fa a l'Institut Serra de Noet hi ha 45 persones confinades, 41 alumnes i 4 docents. En el cas del centre berguedà hi ha hagut 3 positius els darrers 10 dies, dos de docents i un d'alumnes.