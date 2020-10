ERC i la CUP han arribat a un acord per governar plegats a Berga aquest mandat

ERC i la CUP han arribat a un acord per governar en coalició a Berga aquest mandat segons ha pogut confirmar Regió7 de fonts solvents. Les executives dels dos partits han rebut l'aval de les respectives assemblees de militants . És previst que aquest dijous, abans del ple extraordinari de modificació de les ordenances fiscals, convocat per a les 7 de la tarda, els republicans i els cupaires facin públic que han arribat a una entesa que suposarà l'entrada dels republicans a l'executiu. Es preveu que expliquin els detalls del pacte de govern que farà que Berga tingui un executiu amb majoria absoluta de 10 dels 17 regidors que formen la corporació. El govern de la CUP en té 8, Junts per Berga 6, ERC 2 i el PSC 1.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Berga tindrà de nou un govern de coalició cosa que no passava des del mandat 2003-2007. Es tracta d'una entesa que d'entrada farà possible apujar l'IBI per al 2021 com proposa la CUP que amb 8 regidor necessita almenys un vot més per aconseguir la majoria absoluta necessària per aprovar la proposta d'increment que s'ha estat debatent a la comissió d'ordenances municipals des del setembre en sengles reunions amb representants de tots els grups municipals tal i com va avançar aquets diari al seu dia.

L'IBI s'apuja només el 2021

En concret es tracta d'un increment del 10,8% ja que la proposta que la CUP portarà al ple és que el gravamen impositiu del tram municipal de l'IBI passi del 0,65% al 0,72%. Aquest increment suposarà que el consistori ingressarà 380.000 euros de més l'any 2021 per aquest impost, un total de 4,8 milions d'euros, segons ha explicat aquest dijous en roda de premsa, Marià Miró, el regidor d'Hisenda. Aquest augment suposa un 8,83% percentual dels ingressos per l'IBI que preveu el pressupost d'aquest 2020 de 4,4 milions d'euros. Si s'aprova aquest increment, la pujada de mitjana serà de 25 euros anuals per rebut, 2 euros al mes. Marià Miró ha dit que a Berga hi ha 7.400 persones que paguen IBI i que es giren uns 15.000 rebuts cada any.

El regidor d'Hisenda ha explicat que l'increment es proposa només per al 2021 a diferència del que s'havia estat negociant a la comissió d'ordenances que era que la puja fos progressiva fins el 2023. «Només hi haurà un sol augment en aquest mandat». La raó, ha explicat Marià Miró és que divendres passat, el principal grup de l'oposició Junts per Berga van despenjar-se de la negociació. «Això ens ha obligat a reformular el plantejament». I és que al ple la puja de l'IBI es votarà juntament amb altres modificacions d'aquest mateix impost i d'altres taxes tot i que no pas totes. La major part, unes 40 s'aniran negociant a la comissió esmentada i aprovant mica a mica.

Recàrrec del 50% als propietaris de pisos buits

El govern de la CUP proposarà al ple aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI als propietaris de pisos buits a Berga. L'objectiu és «iniciar el camí per poder aplicar un recàrrecs als pisos buits perquè es posin a lloguer». El consistori haurà de fer un registre dels habitatges desocupats a la ciutat.

També s'augmentarà fins el 50% la bonificació de l'IBI a propietaris que apostin per les energies solars per al seus immobles. El 2019 es va crear aquesta bonificació que era del 20%.

Igualment al ple es proposarà l'augment de la taxa d'expedició de documents administratius per part de la Policia Local, concretament els atestats d'accidents. Fins ara costava 19 euros i a partir del 2021 en costarà 100, segons el regidor d'Hisenda aquest import estava desfasat. Igualment es proposa modificar l'ordenança 40, la del servei de clavegueram perquè es pugui pagar anualment i no trimestralment com fins ara. Marià Miró ha dit que «busquem vies per aplicar-la». I ha recordat l'objectiu dels cupaires de municipalitzar el servei de la gestió de l'aigua. La concessió actual a l'empresa Sorea s'acaba el 2022.

Voluntat de consens

El regidor Marià Miró ha refermat la voluntat de l'executiu cupaire de fer la modificació de l'IBI amb el consens dels 17 regidors de la corporació. «Governés qui governés, tocava apujar els impostos, tot i que és un any molt dolent i no ens agrada fer-ho. És una decisió que toca perquè sinó no es podien quadrar els pressupostos del 2021». I és que el consistori «necessita incrementar ingressos per cobrir totes les despeses ordinàries» ha dit Miró. «Aquest Ajuntament s'està endeutant any a any i això s'ha de capgirar». Miró ha lamentat que Junts per Berga s'hagi desmarcat de la negociació, ha agraït al regidor del PSC, Abel Garcia, el suport que va fer possible aprovar el pressupost del 2020. I pel que fa a l'acord amb ERC, no n'ha volgut dir res però ha assegurat que «mentre tingui el suport» per incrementar l'IBI el 2021 «més igual els uns que els altres».

Refinançar el deute dels crèdits ICO

L'equip de govern de la CUP està negociant amb les dues entitats bancàries que el 2012 van atorgar a l'Ajuntament els crèdits ICO estatals per a pagar a proveïdors, el refinançament d'aquest deute que actualment és de 4,7 milions d'euros. Aquest paquet s'hauria de liquidar fins el 2025. Tanmateix, el govern considera que caldria allargar el període d'amortització per tal que les arques municipals tinguin liquiditat per dur a terme projectes i buscar ajudes per fer millores a la ciutat en aquest mandat.

Es tracta d'un canvi substancial en l'estratègia que fins ara havia seguit l'executiu cupaire de liquidar 2 milions d'euros anuals del deute municipal amb els bancs. A l'inici d'aquest mandat, l'estat va donar 2 anys de carència als ajuntament amb crèdits ICO per pagar-los de manera que fins el 2022 el consistori té 1 milió d'euros per invertir en el que consideri ja que no haurà de pagar aquests diners del préstec ICO, tal i com ja va informar aquest diari al seu dia.

Marià Miró ha dit que l'objectiu «és pagar el deute més tranquil·lament, agafar un mica d'oxigen». I ha exposat que «la ciutat no pot estar 8 anys tornant 2 milions d'euros anuals» perquè llavors no hi ha diners per fer obres de manteniment o millora.

El regidor d'Hisenda ha dit que en el primer mandat de la CUP del 2015 al 2019 hi va haver un control molt gran de la despesa. Una línia que s'ha mantingut i es mantindrà. Tanmateix, l'executiu cupaire ara ha decidit renegociar aquest deute ICO per tenir més coll per tornar «una herència que ens vam trobar» fent referència al fet que es van formalitzar el 2012 amb un govern de CiU.

A més, el consistori també deu als bancs, a més dels ICO, 8,2 milions d'euros en crèdits segons la liquidació del comptes del 2019.