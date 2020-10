ERC proposa a la CUP entrar a l'executiu de Berga i governar plegats en coalició

Berga podria tenir un govern de coalició per primera vegada des del mandat 2003-2007, quan el PSC va segellar un acord de governança amb ERC. Ara, Esquerra Republicana de Catalunya ha trucat a les portes de l'executiu de la CUP per proposar-li entrar a formar part de l'equip de govern cupaire de la capital del Berguedà, segons ha pogut confirmar Regió7 de fonts solvents.

Que aquestes negociacions acabin cristal·litzant en un acord per fer una coalició de govern està en mans del que diguin les respectives assemblees de militants, que tenen caràcter vinculant, especialment pel que fa a pactes. Tant ERC com la CUP han dut amb discreció les negociacions, tal com va avançar ahir aquest diari a la versió digital.

Des de les eleccions municipals del maig del 2019, la CUP governa amb 8 regidors, a només 1 de la majoria absoluta. L'oposició la lideren els postconvergents Junts per Berga, amb 6 regidors. ERC en té 2 i el PSC 1. En total la corporació té 17 regidors.

Les negociacions per fer un pacte de govern en coalició a la capital berguedana arriben en un moment crucial, perquè justament avui a les 7 de la tarda s'ha de celebrar el ple extraordinari per aprovar la modificació de les ordenances de cara al 2021. I entre aquestes hi ha l'impost de béns immobles (IBI) que el govern de la CUP es proposa incrementar progressivament fins al 2023 per obtenir ingressos per fer front a les despeses ordinàries de l'Ajuntament de Berga.

Els cupaires necessiten suports per poder aprovar l'increment de l'IBI com pretenen. Un suport que podria arribar de les files republicanes si es formalitza aquest pacte abans del ple extraordinari d'aquest vespre. L'increment d'ingressos és una fita que el govern cupaire s'ha fixat per tenir més diners per cobrir les despeses cor-rents de funcionament de l'Ajuntament. Justament, el regidor d'Hisenda, Marià Miró, té previst explicar la proposta d'increment que portaran al ple aquest migdia en roda de premsa.

Per tant, el que passi en les properes hores fins abans del ple pot ser cabdal per a la governabilitat de Berga en l'actual mandat i per a l'aprovació de l'increment de l'IBI que pretén el govern, convençut que aquesta és una necessitat de ciutat i que caldria que tingués el màxim suport dels diferents grups municipals.

Fonts consultades per aquest diari han explicat que Esquerra no vol donar només un suport puntual extern als cupaires en funció dels temes que es vulguin aprovar en cada moment. Els republicans aposten per implicar-se a fons en la governabilitat de la ciutat i per tenir-hi poder de decisió. Per aconseguir-ho han fet tot de propostes als cupaires que passen per pactar actuacions del pressupost del 2021, propostes que encara no han transcendit. I també donar suport a l'increment de l'IBI en un percentatge que no s'ha fet públic. Amb tot, ahir Jordi Sabata, cap de files de Junts per Berga, principal grup de l'oposició, va dir en una piulada que l'increment proposat és de més del 10%.

ERC no vol donar suport només a aquest increment de l'IBI, sinó que busca tenir veu pròpia en la governabilitat de la ciutat. D'aquí que hagi fet la proposta d'entrar al govern dels cupaires i corresponsabilitzar-se de l'acció de govern de Berga.

Tal com ja va avançar aquest diari, la comissió municipal d'ordenances, en la qual hi ha representació de tots els grups, ha estat negociant des de fa setmanes una pujada de l'IBI progressiva fins al 2023. ERC condiciona el seu suport a pactar els pressupostos per al 2021 a entrar al govern per poder incidir en l'ús que es vulgui fer dels diners que s'obtinguin amb aquest increment, tal com ja va informar aquest diari.

D'aquestes negociacions, divendres passat se'n va despenjar el principal grup de l'oposició, Junts per Berga, que va fer públic un comunicat en el qual s'oposava a aquest increment, que, tanmateix, els seus representants havien estat negociant fins llavors. En concret, fonts del grup havien condicionat el seu suport al fet que la pujada se situés a l'entorn del nivell de l'IPC perquè no fos tan carregosa per als contribuents.

Segons ha pogut saber Regió7, l'assemblea de la CUP ja ha debatut sobre si accepta la proposta d'ERC. I hauria fet una contraproposta als republicans. L'assemblea d'Esquerra l'ha de valorar i decidir si l'accepta o no, o bé fa una altra proposta. Tant per a la CUP com per a ERC el que diguin les respectives assemblees sobre un pacte de govern és vinculant.

No és el primer cop que ERC proposa entrar al govern. Ho va fer al principi del mandat passat quan els cupaires tenien 6 regidors. Ara en tenen 8 i ERC 2. Si s'arriba a un pacte hi hauria un govern amb majoria absoluta de 10 dels 17 regidors de la corporació.