El govern de la CUP podrà aplicar el 10,8 d'augment de l'IBI gràcies al suport d'ERC

L'Ajuntament de Berga augmentarà un 10,8% l'Impost de Béns Immobles (IBI) el 2021. la CUP ha portat aquesta proposta al ple d'aquest dijous i ha trobar el suport d'ERC, el seu futur soci de govern per aprovar-ho. Els dos regidors d'ERC han sumat el sseus vots als 8 de la CUP i han pogut aprovar la proposta d'augment. En canvi, el principal grup de l'oposició Junts per Berga hi ha votat en contra com també el PSC.

El gravamen impositiu del tram municipal de l'IBI passarà del 0,65 al 0,72. Aquest increment suposarà que el consistori ingressarà 380.000 euros de més l'any 2021 per aquest impost, un total de 4,8 milions d'euros, segons ha explica, al ple i en roda de premsa, Marià Miró, el regidor d'Hisenda. Aquest augment suposa un 8,83% percentual dels ingressos per l'IBI que preveu el pressupost d'aquest 2020 de 4,4 milions d'euros. La pujada de mitjana serà de 25 euros anuals per rebut, 2 euros al mes. Marià Miró ha dit que a Berga hi ha 7.400 persones que paguen IBI i que es giren uns 15.000 rebuts cada any.

El regidor d'Hisenda ha explicat que l'increment es proposa només per al 2021 a diferència del que s'havia estat negociant a la comissió d'ordenances que era que la puja fos progressiva fins el 2023.

El govern de la CUP també ha proposat al ple aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI als propietaris de pisos buits a Berga. L'objectiu és «iniciar el camí per poder aplicar un recàrrecs als pisos buits perquè es posin a lloguer». El consistori haurà de fer un registre dels habitatges desocupats a la ciutat.

D'altra banda, també s'augmentarà fins el 50% la bonificació de l'IBI a propietaris que apostin per les energies solars per al seus immobles. El 2019 es va crear aquesta bonificació que era del 20%.

El regidor d'Hisenda de Berga, Marià Miró ha refermat la voluntat de l'executiu cupaire de fer la modificació de l'IBI amb el consens dels 17 regidors de la corporació. «Governés qui governés, tocava apujar els impostos, tot i que és un any molt dolent i no ens agrada fer-ho. És una decisió que toca perquè sinó no es podien quadrar els pressupostos del 2021».

Junts per Berga ha presentat una esmena per mantenir el gravamen de l'IBI en el 0,65% que no ha prosperat pels vots en contra d ela CUP i ERC. JxBerga s'ha mostrat molt crític amb el govern de la CUP. El regidor Ferran Aymerich, ha dit que ara en l'actual situació de crisi econòmica i social per la covid-19 no és el moment per incrementar els impostos. I que aquesta puja s'hauria d'haver fet de forma progressiva en els darrers anys.

El PSC també ha vota en contra de l'augment i a favor de l'esmena presentada pels postconvergents.

El ple que ha estat on line com passa des del maig llevat pels portaveus del grups que han esta a la sala de plens (menys el d'ERC Ramon Camps) ha durat 77 minuts.