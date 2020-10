Esquerra i la CUP arriben a una entesa per governar plegats Berga fins a final de mandat

Per l'esquerra, Jordi Sabata (JxBerga), l'alcaldessa Montse Venturós (CUP) i Abel Garcia (PSC), al ple, ahir. El portaveu d'ERC, Ramon Camps, no va ser a la sala de plens i va seguir la sessió des de casa |

Per l'esquerra, Jordi Sabata (JxBerga), l'alcaldessa Montse Venturós (CUP) i Abel Garcia (PSC), al ple, ahir. El portaveu d'ERC, Ramon Camps, no va ser a la sala de plens i va seguir la sessió des de casa | Ajuntament de Berga

Per primer cop d'ençà que la CUP va assolir el govern de la ciutat, el 2015, aquesta formació governarà en coalició. Ho farà amb ERC gràcies a un acord que es va anunciar ahir, però que està pendent de signar-se.

Fins ara, la CUP sempre s'havia mostrat reticent a pactar i així ho havia expressat en diferents ocasions, especialment el 2015, quan va guanyar els comicis per un estret marge de vots i amb només 6 dels 17 regidors del consistori. En aquell moment, els cupaires van demanar poder governar sols i, malgrat haver establert converses amb ERC, no es van concretar en cap pacte de govern. Ara, amb un grup més gran (8 regidors), però sense majoria absoluta, s'ha avingut a pactar amb ERC. L'interès més immediat ha estat l'acord per a l'aprovació de les ordenances del 2021 i per al futur pressupost.

Tal com va avançar aquest diari en la seva edició digital ahir, la CUP i ERC han arribat a un acord per governar en coalició a Berga aquest mandat. Les executives dels dos partits han rebut l'aval de les respectives assemblees de militants. A partir d'ara han de concretar els detalls de com es materialitza aquesta entesa.

La suma d'ERC i CUP farà que el govern de Berga disposi de majoria absoluta (10 regidors dels 17 de la corporació: 8 de la CUP i 2 dels republicans). Junts per Berga en té 6 i el PSC 1, i continuen a l'oposició.

Berga no tenia un govern de coalició des del mandat 2003-2007. Es tracta d'una entesa que d'entrada va fer possible que en el ple d'anit s'aprovés l'increment de l'IBI per al 2021 com proposava la CUP, que amb 8 regidors necessitava almenys un vot més per aconseguir la majoria absoluta necessària per aprovar-ho. És una proposta que s'ha estat debatent a la comissió d'ordenances municipals des del setembre en diverses reunions.

A les 6 de la tarda, una hora abans del ple, l'equip de govern de la CUP de Berga i ERC van fer públic un comunicat conjunt anunciant que havien acordat fer un pacte de govern aquest mandat. Un acord que han d'acabar de lligar i concretar. En l'esmentat comunicat conjunt, els dos grups exposen en què es tradueix, ara per ara, aquest pacte: ERC entra al govern de Berga amb els seus dos regidors, fet que «no suposarà cap cost addicional per a l'Ajuntament de Berga». Caldrà veure si cobraran per dedicació o no.

Encara no hi ha confirmació de quines àrees podrien portar els regidors republicans. Tanmateix, Dolors Tous podria dedicar-se a qüestions relacionades amb l'àrea social, i Ramon Camps, de projectes estratègics, segons fonts consultades per aquest diari.

A més d'entrar al govern, Esquerra s'acollirà al codi ètic de la CUP. Republicans i cupaires treballaran «conjuntament les ordenances fiscals i els pressupostos municipals per garantir l'equilibri entre despeses i ingressos i el bon funcionament de la ciutat per poder abordar les prioritats estratègiques que prioritzem per a l'any 2021». En el mateix comunicat exposen que a hores d'ara «estan treballant per tal de poder tancar un pacte» per al que resta de mandat que serveixi per «poder consolidar canvis estratègics de ciutat en clau d'esquerres, amb un consens més ampli i amb una majoria clara treballant pel bon funcionament de la ciutat».

Ahir, ni els representants del grup municipal de la CUP ni tampoc els d'ERC van voler fer declaracions per valorar l'acord ni tampoc per ampliar la informació del curt comunicat.