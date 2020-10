Els pares de l'Arlet financen un projecte de recerca contra els neuroblastomes

Els diners recaptats en la campanya «Tot és possible» per finançar l'estada d'Arlet Vila als Estats Units es destinaran a un nou projecte de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona per buscar tractaments contra els neuroblastomes més agressius. Roser Parcerisa i Genís Vila, els pares de la petita berguedana, que va morir el mes de juliol passat després de quatre anys de lluita contra aquest càncer del desenvolupament, han decidit donar 120.000 euros que havien aconseguit recaptar en les diferents activitats solitàries realitzades al Berguedà.

Parcerisa ha explicat a Regió7 que «l'octubre de l'any passat ja vam saber que l'Arlet no es recuperaria i no podria fer el viatge als Estats Units. Tot i això vam voler seguir amb la campanya i focalitzar-nos a aconseguir aquests ingressos per fer un donatiu a l'hospital per a la recerca del neuroblastoma, el càncer que l'Arlet tenia». Gràcies a l'anomenada Beca Arlet Vila, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona podrà treballar en un projecte de recerca del neuroblastoma. La beca és per als pares «una manera increïble de retre-li un homenatge». Parcerisa exposa que «de moment hem firmat un conveni de cinc anys amb l'hospital en el qual farem un donatiu de 24.000 euros cada any».

A més, la família ha explicat a aquest diari que la campanya «Tot és possible» no s'ha acabat i que pretenen continuar venent polseres i realitzant activitats solidàries per lluitar contra el càncer que patia la petita. «Hem decidit que durant aquests cinc anys no tancarem la campanya 'Tot és possible'. Després de la mort de l'Arlet a molts llocs ens van tornar els braçalets i nosaltres volem que els segueixin portant i comprant. A més, quan hagi passat el problema actual de la covid-19, volem fer el bingo solidari que teníem pendent», diu Parcerisa.

Els diners de la campanya «Tot és possible» s'han atorgat a la doctora Marta Garcia per dur a terme el projecte de recerca «Estudi dels mecanismes de quimioresistència associats al neuroblastoma». Segons l'hospital, aquest és un gran pas per identificar els mecanismes genètics responsables de la resistència als tractaments actuals i buscar-ne de nous. Parcerisa diu que les investigacions «han arribat a un punt en què volen saber genèticament per què hi ha nens que els seus tumors actuen bé davant dels tractaments actuals i per què n'hi ha altres que genèticament no actuen bé, com va ser el nostre cas».

El doctor Jaume Mora, director científic de l'àrea d'Oncologia i Hematologia, va recordar a la presentació de la beca celebrada divendres a Barcelona que «les famílies ens han ajudat a aconseguir que en quinze anys es curin més pacients i visquin més anys i més bé». En aquest sentit, Mora es va comprometre a continuar investigant perquè «algun dia puguem curar tots els nens i nenes que pateixen càncer».

Arlet Vila va morir víctima del càncer que patia des dels 18 mesos. La petita, de sis anys, era de Cercs i tenia un càncer infantil del sistema nerviosimpàtic. Concretament, l'any 2015 se li va detectar un neuroblastoma en estadi 4 d'alt risc, amb metàstasi a medul·la i ossos. Aquest és un càncer poc comú que es desenvolupa al sistema nerviós. En aquell moment es va iniciar una llarga batalla de l'Arlet i la seva família contra la malaltia. En tot el procés van tenir el suport de la comarca amb l'objectiu d'aconseguir recaptar fons per a un tractament als Estats Units que finalment no va poder fer.

Amb aquesta donació a l'Hospital de Sant Joan de Déu la família vol que cap més infant no hagi de passar el que va patir l'Arlet. «Volem donar esperances a altres famílies. M'agradaria que no hi hagués més Arlets i que no hi hagi més pares que s'hagin de separar de la seva filla com hem hagut de fer nosaltres. Aquest és un projecte creat amb amor, però sobretot amb esperança, i aquest és el missatge que volem seguir donant», acaba Roser Parcerisa.