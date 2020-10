La residència Sant Bernabé, pendent dels resultats del cribratge després dels sis primers positius de covid-19

La residència Sant Bernabé de Berga ha detectat els primers casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Com va avançar la Televisió del Berguedà aquest dijous, el centre residencial berguedà té sis positius confirmats, una xifra que podria augmentar en les properes hores un cop es coneguin tots els resultats del cribratge massiu realitzat a la resta de residents i de treballadors.

Així ho ha explicat aquest migdia l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que en una roda de premsa per analitzar la situació ha assegurat que «els primers positius a la residència Sant Bernabé es van detectar aquest dimarts. Després de conèixer els casos es va fer un cribratge massiu i els resultats de tots encara no se saben. Des del primer moment hem treballat per sectoritzar l'interior del centre i s'han seguit totes els protocols adients».

Els 54 usuaris de la residència Sant Bernabé de Berga es troben aïllats a les seves habitacions i el centre ha dividit els espais per evitar la propagació del virus. «Està tothom a les seves habitacions i ningú sortirà. El que s'ha fet és sectoritzar de manera que es pugui dividir la residència en diferents espais, les persones positives i els espais de les persones pendents de resultats i negatives. A més s'ha deixat un espai lliure, net, perquè cada treballador es canvi les EPIS. Hem de seguir tots els protocols que marquin des de salut pública i epidemiologia», ha apuntat Venturós.

A l'espera de conèixer tots els resultats de les proves PCR, la residència no ha fet encara cap crida al departament de Salut per sol·licitar reforços de personal. L'alcaldessa de Berga ha informat també que «hi ha persones positives a la residència, però en la majoria dels casos les persones afectades tenen pocs símptomes».

La residència Sant Bernabé de Berga no va tenir cap cas positiu de coronavirus durant la primera onada del virus. En les reunions de seguiment de la pandèmia de la regió sanitària de la Catalunya Central que es realitzen quinzenalment ja s'apuntava que aquest podia ser un factor de risc en aquesta nova onada. «És una situació que es podia esperar tenint en compte les reunions que s'estan fent per tractar específicament el tema en de les residències. En aquestes s'alertava de que totes aquelles residències que havien sigut verdes durant la primera aquesta vegada els hi podia tocar», ha dit Venturós.

Per altra banda, la situació actual a la residència de les Germanetes, fortament afectada durant la primera onada de la covid-19, està sota control. «Per les informacions que tenim a la residència de les Germanetes la situació està controlada, durant la primera onada va patir molt i la Sant Bernabé havia quedat completament verda com algunes altres de per exemple la Pobla de l'Illet o una de Puig-reig», ha informat Venturós.

Aquest divendres el matí l'alcaldessa de Berga ha participat en una reunió conjunta amb afers socials, el centre d'atenció primària, epidemiologia i salut pública per tal de treballar en tots els protocols que s'hauran de seguir a la residència els propers dies. Venturós ha assegurat que «ara ens toca treballar, remar junts i juntes per evitar el màxim possible que aquests contagis vagin a més».

Per acabar, l'alcaldessa de Berga ha volgut fer una crida a la responsabilitat per aturar la transmissió del virus a la comarca. «El context social apunta a aquest repunt molt elevat de casos, no només a residències, sinó a la comarca, al país. Estem parlant de xifres elevades de contagi i creiem que hem de llançar un missatge d'advertiment a la població perquè tingui molt en compte totes les mesures de seguretat que han de permetre que aturem el ritme vertiginós de contagis».