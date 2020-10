El Consell del Berguedà proposa apujar el 6% el rebut de les deixalles

El rebut domèstic de les deixalles que paguen les famílies berguedanes passarà dels 113,90 euros anuals actuals als 121 del 2021. Aquesta és la proposta que el govern del Consell Comarcal del Berguedà, format per una coalició entre Junts per Catalunya, Som Avià, Bagà Endavant i el PSC que sumen majoria absoluta, portarà al ple del 28 d'octubre.

L'ens comarcal no augmenta directament el preu del rebut. Primer fa un estudi de costos del servei que presta i llavors recomana als ajuntaments berguedans que aprovin una taxa amb un determinat import.

Fonts de l'ens comarcal berguedà van informar, ahir, que plantegen aquest increment que correspondria a l'Índex de Preus al Consum (IPC) acumulat dels darrers quatre anys, el temps que aquesta taxa s'havia mantingut congelada.

En declaracions a Regió7, Vicenç Linares, conseller de Medi Ambient, va explicar que l'estudi de costos del servei fet pels tècnics del Consell «recomanava apujar-lo més». Tanmateix, el govern ha optat per limitar aquest increment a l'IPC acumulat des de l'any 2016, va manifestar el conseller Vicenç Linares.

Tot i aquest increment, la prestació del servei de recollida de residus sòlids a la comarca continuarà sent deficitari, en concret de 581.000 euros anuals. I és que, des de la implantació del model del porta a porta, els costos s'han incrementat i els ingressos no s'han apujat al mateix nivell. D'aquí que hi hagi aquesta diferència. Un estudi de l'empresa Spora sobre la viabilitat del porta a porta exposava que si no s'hagués aplicat el sistema porta a porta, «el balanç econòmic seria similar al del sistema antic o molt pitjor en un escenari futur». Actualment dur una tona de residus a l'abocador costa 47,1 euros, un preu que «anirà creixent fins a situar-se als 71,60 euros per tona». El nou model «és més costós» que l'anterior de contenidors. Amb tot, «es paga molt menys de cànon d'entrada de tones a l'abocador perquè la recollida selectiva és molt superior». I s'obtenen diners per la venda de les tones de deixalles de les recollides selectivament, com els envasos.

El conseller Vicenç Linares va dir que «el que ens falta per cobrir el servei ho volem treure del que estalviem amb els nous contractes de la recollida a la comarca», que sortiran a licitació el 2021.



62.000 euros per a bonificacions

El Consell Comarcal del Berguedà també preveu destinar 62.000 euros el 2021 a bonificar la taxa de recollida de residus comercials. Concretament «per als dies en què tots els autònoms o empreses, amb seu i activitat al Berguedà, s'hagin vist obligatòriament afectats per l'estat d'alarma o bé per les darreres mesures que afecten restaurants i bars».