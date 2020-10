L'ens busca espònsors per continuar regalant les bosses del porta a porta

El Consell Comarcal del Berguedà està buscant espònsors per poder continuar regalant les bosses de deixalles als 12 pobles on funciona el servei del porta a porta des del 2018, segons va explicar ahir a Regió7 el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares. Cada setmana es gasten 66.700 bosses, segon les dades facilitades per l'ens comarcal.

Una de les accions que va preveure l'ens comarcal berguedà quan va apostar per implantar el model del porta a porta a 12 municipis de la comarca a final del 2018 era regalar les bosses d'orgànica a tots els municipis i a Berga, a més d'envasos i rebuig. D'aquesta manera es volia facilitar la bona implantació del nou model. La gratuïtat, va dir Linares, havia de ser per un any, tot i que s'ha allargat. El cost d'aquestes bosses no s'ha previst en l'estudi de costos del servei per al 2021, com va admetre Vicenç Linares.

Amb tot, va manifestar que això no vol dir necessàriament que es deixin de regalar el dia 1 de gener del 2021. Va explicar que a l'agost es va fer una darrera compra de bosses per un import de 36.000 euros . I aquest diari ha comprovat que s'ha limitat el nombre que se'n donen als usuaris. Ara es lliura un rotllo cada dos mesos.

Vicenç Linares va dir que és partidari de continuar lliurant gratuïtament les bosses i que ho intentarà fent. Per això ha buscat la manera d'aconseguir espònsors per seguir-ne subministrant. Linares espera resposta de les empreses amb qui ha contactat.