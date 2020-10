Lluís Vall carrega contra Sànchez i Puigdemont en una piulada

El director de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, regidor de Cultura de Gironella i president fundador de la nova organització juvenil del PDeCAT anomenada Fòrum Demòcrata, ha carregat contra Carles Puigdemont i Jordi Sànchez. La raó: les cartes que Junts per Catalunya estan enviant a càrrecs electes del PDeCAT (com Vall) perquè s'incorporin al seu projecte. Al seu compte de Twitter, Vall demana a Puigdemont i Sànchez que aturin el que qualifica de «xantatge emocional. Ja fa dies que cadascú ha decidit fer la seva via!». I els interpel·la directament: «No en teniu prou? Deixeu que els qui no compartim el vostre 'modus operandi' puguem també trobar el nostre lloc i presentar-nos legítimament», conclou.