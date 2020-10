Puig-reig suspèn el cicle de comunicació Fòrum 10 i la fira de Sant Martí per l'elevat risc de rebrot de la covid-19

L'elevat risc de rebrot a Puig-reig que ahir se situava en un alarmant 3.974 i amb 56 casos confirmat amb PCR en els darrers 7 dies ha obligat a suspendre dues activitats previstes al municipis el proper mes. D'una banda el cicle de comunicació Fòrum 10 que munta l'emissora municipal. I de l'altra la Fira de Sant Martí que havia de tenir lloc el 7 de novembre.

El director de Ràdio Puig-reig Josep Genescà ha explicat a aquest diari que l'elevat índex de rebrot que hi ha a Puig-reig els ha aconsellat ajornar la celebració del Fòrum 10. La trentena edició d'aquest certamen, enguany estava dedicat què han suposat els canvis digitals en el món del periodisme i s'havien de celebrar sengles sessions els dies 6, 13 i 21 de novembre. Hi havia prevista la participació dels periodistes Espartac Peran, Xavi Coral, Quico Sallés, Núria Bacardit, Sara González i Joan Maria Morros i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

Enguany el certament canviava d'emplaçament i havia de tenir lloc a la sala de la vella biblioteca a la plaça Nova amb capacitat per a 100 persones en comptes de la sala d'actes del Doctor Llaveries.

El Fòrum 10 es reprogramarà

Motius similars han porta al consistori a suspendre la celebració de la Fira de Sant Martí que se celebra a l'aire lliure.