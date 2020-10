Un regidor de Junts de Berga critica l'increment

? L'increment del rebut domèstic de les escombraries ha rebut una primera crítica pública, i no ha estat pas de cap dels dos grups de l'oposició al Consell Comarcal –ERC i la CUP–, com podria ser previsible. Es tracta de Marc Marginet, regidor de Junts per Berga a l'oposició a la capital. Tanmateix, els postconvergents sí que manen al Consell Comarcal. Marginet va piular, ahir, que «no anem bé de cap de les maneres». Va manifestar que a Berga s'ha aprovat apujar l'IBI el 10,8%, «i ara s'apuja la taxa d'escombraries del Consell, quan arreu de Catalunya les estan congelant». Marginet va carregar contra ERC, que va fer possible aprovar l'increment de l'IBI, sense esmentar directament els republicans. «Déu n'hi do amb l'oportunisme del partidisme de qui calla aquí [Berga] i canya allà» amb referència a l'ens comarcal on els republicans són oposició.