El Consell confia a rebre ajudes per fer les illes de residus

L'esperança és l'últim que es perd. Per això el govern del Consell Comarcal del Berguedà encara confia que rebrà ajudes per pagar el cost d'implantar illes ecològiques de residus als 19 municipis de la comarca on des del 2018 hi ha pendent canviar el model de recollida de deixalles que es continua fent amb els clàssics contenidors de lliure accés.

Vicenç Linares, conseller comarcal de Medi Ambient, ha explicat a Regió7 que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha demanat al departament de Territori i Sostenibilitat que la Generalitat assumeixi l'import que era previst que sufragués el Feder per fer aquesta actuació. Linares ha explicat que els fons disponibles d'aquesta convocatòria al seu dia pel conjunt del país eren de 10 milions d'euros. El Consell Comarcal del Berguedà havia demanat 300.000 euros per cobrir una part del cost d'aplicar el nou model que era d'1'9 milions d'euros. Segons Linares, «els diners no s'han perdut». I ara falta veure quina quantitat arriba al Berguedà.

El 2018, quan es va posar en marxa el servei de recollida porta a porta en 12 dels 31 municipis de la comarca, es va anunciar que l'any següent, el 2019, s'implantaria el nou model a la resta de poblacions de la comarca. Inicialment s'havia previst la creació de 85 casetes de fusta. Es preveia que aquestes casetes s'obrissin amb una clau d'accés de cada usuari.

Tanmateix, el novembre del 2019 els responsables comarcal van fer públic que no hi hauria les ajudes previstes i que estaven buscant fons. També van informar que s'havia descartat el model previst similar a les illes d'emergència dels pobles del porta a porta. Amb aquest sistema l'usuari obre amb una clau la porta del recinte però pot abocar el que vulgui. Això no permet saber què hi aboca cada usuari. I l'objectiu del Consell és controlar al màxim la generació de deixalles per aplicar polítiques que afavoreixin la reducció de generació de residus a mitjà termini.