L'Agència del Berguedà crea un borsa de treball per trobar personal per a residències

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha obert una borsa de treball «per incorporar treballadors en els equips d'assistència sanitària de les residències del Berguedà, l'hospital de Berga i els serveis d'assistència domiciliaria (SAD)».

El president de l'Agència Lluís Vall, ha explicat a Regió7 que actualment hi ha demanda d'unes 15 places a dues residències de la comarca. Es tracta de la de Sant Josep a Puig-reig i la de Sant Bernabé a Berga. Aquests dos centres tenen personal que han donat positiu en les proves de PCR i han de mantenir-se confinats a casa seva. En la primera onada del coronavirus el març, l'Agència del Berguedà ja va crear una borsa de treball.

Actualment la crida de personal sanitari fa referència a gerocultors, auxiliars d'infermeria i infermers. Davant la ràpida expansió de la segona onada s'han rebaixat els requisits de titulació per treballar en el sector sanitari. Hi poden aspirar estudiants de formacions relacionades amb l'àmbit sanitàri i els serveis socials; persones que tinguin experiència en aquests sectors però que no tinguin titulació;persones jubilades els últims 2 anys; i, és clar, professionals titulats com infermers o auxiliars d'infermeria.