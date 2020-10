Puig-reig tanca d'urgència els parcs infantils i alguns equipaments municipals per l'elevat risc de rebrot

El risc de contagi de Puig-reig està en uns nivells estratosfèrics aquest diumenge. Concretament s'ha arribat als 5.785 punts i en els darrers set dies s'han diagnosticat 67 casos. Divendres el nombre de casos diagnosticats era de 46 i l'índex de rebrot era de 3.118,95 . En només dos dies l'índex s'ha disparat i s'han diagnosticat 11 nous casos. Segons les dades de Salut, en els darrers 14 dies el nombre de casos diagnosticats és de 79.

Davant d'aquests alarmants números el govern de Puig-reig ha decidit aplicar mesures pròpies més enllà de les que decideixi la Generalitat o l'estat. L'executiu local ha decidit tancar els parc infantils aquest mateix diumenge. I demà, també es tancaran alguns equipaments municipals com el camp de futbol, els dos pavellons. A espais com La Sala i a la sala d'actes del doctor Llaveries només s'hi podran fer les classes de música de l'escola municipal que ha ocupat aquests espais per esponjar el nombre d'alumnes a les aules.

En declaracions a Regió7, Josep Maria Altarriba, l'alcalde ha assegurat que «a situació és gravíssima. Som un dels municipis amb un índex de rebrot més alt» de Catalunya. D'aquí que aquest diumenge el govern s'hagi reunit d'urgència per valorar quines mesures pot prendre a més de les que decideixi el Govern de la Generalitat. Les mesures s'aniran prenent en funció de la situació de cada moment. «No descartem res» ha dit l'alcalde. La taxa de reproducció de l'epidèmia se situa en 3.,06, de manera que cada persona infectada n'estaria i contagiant a 3 més. "Estem creixent a un nivell exponencial" ha dit l'alcalde.



La raó de l'elevat índex cal buscar-la , en part, en els cribatges massius que els darrers dies s'han dut a terme a les dues residències del poble: la Sant Josep i la Mont Martí. La majoria de nous casos provenen d'aquests cribatges segons ha explicat a aquest diari Teresa Sabater, gerent en funcions del CAT Salut a la Catalunya central. Amb tot, l'alcalde ha dit que també hi ha persones del municipis que han contret la malaltia matisant que els cribatges massius «distorsionen» els percentatge atès que en pocs dies es detecten molts cassos per la població. El municipi té 4.178 habitants. Sobre aquest aspecte, Teresa Sabater ha dit que «hem d'acabar de valorar i estudiar els números» per saber quin són els casos fora de les residències i determinar el nivell de casos fora d'aquestes centres. Sabater ha dit que a les dues residències s'estan aplicant els plans de contingència per evitar la propagació del virus aïllant a les persones que són positives. El seguiment es fa des de l'atenció primària.



Crida a la responsabilitat

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba ha fet una crida a la responsabilitat personal dels ciutadans perquè facin cas de les recomanacions de les autoritats per evitar l'expansió del virus. «És cert que la població en general s'està conscienciant molt però encara veig gent pel carrer que van sense mascareta» ha indicat. «Cal fer bondat. La gent ha de saber que estem en una situació gravíssima». Altarriba ha dit que s'ha de restringir la mobilitat al màxim, les interaccions socials, dur mascareta i rentar-se les mans.