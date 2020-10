La residència Sant Bernabé de Berga té 36 usuaris i una desena de treballadors positius de covid

La residència Sant Bernabé de Berga té 36 residents - més de la meitat-, que han donat positiu de coronavirus en la prova PCR i una desena de treballadors que també tenen covid-19 i que estan fent aïllament al seu domicili. En la gran majoria es tracta de casos lleus o asimptomàtics, segons ha confirmat aquest diumenge a Regió7, Teresa Sabater, gerent del CAT Salut a la Catalunya central.

La residència que depèn del consistori berguedà, no havia tingut cap cas positiu en la primera onada. Ara, arran del cribatge massiu realitzats als 54 usuaris i també a la totalitat del personal (entre 40 i 50 persones) que, es va fer a finals de la setmana passada, han aflorat un total de 36 positius entre els residents i una desena de casos entre els treballadors.

«Hem fet un cribatge a tota la residència. A la primera onada no ho vam poder fer però ara sí perquè tenim els mitjans». Teresa Sabater ha explicat que un cop s'han tingut els resultats del PCR (divendres a la tarda) s'ha aplicat el pla de contingència que preveu la sectorització dels espais i plantes de la residència per zones per evitar contagis. Els usuaris amb coronavirus estan aïllats per evitar la propagació del virus i «se'ls està fent el seguiment clínic». Sabater ha confirmat que dos usuaris s'han ingressat a l'hospital Sant Bernabé de Berga perquè necessitaven assistència hospitalària. Ha recordat que una residència no té els recursos per tractar casos que requereixen hospitalització.

Sabater ha dit que estan detectant que residències que en la primera onada no van tenir cap cas, com la de Sant Bernabé de Berga, i es consideraven verdes, lliures de covid, en aquesta segona onada tenen més casos. Ha recordat que es tracta «d'un virus amb molta capacitat de contagi» un fet especialment preocupant quan afecta a residències on hi ha persones grans que són un col·lectiu més vulnerable.

Sabater ha dit que s'anirà fent el seguiment assistencial i que s'actuarà a cada moment en funció de les necessitats. Ha negat que el Govern hagi intervingut la residència Sant Bernabé com s'ha especulat aquest diumenge.



Per la seva banda, el govern de la CUP de Berga ha anunciat que, demà dilluns, oferirà una roda de premsa sobre l'afectació de la covid-19 a la residència Sant Bernabé. Aquest equipament depèn del consistori.